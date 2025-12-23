La popular pareja de actores, que se comprometió a principios de año, mantiene su relación alejada de los medios

Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más mediáticas y discretas de Hollywood, han vuelto a llamar la atención tras salir a la luz una imagen de ambos con la que rompen su habitual discreción sobre su vida privada.

La actriz se ha dejado ver junto a su prometido, Holland, y los padres de este en una salida familiar en Londres durante estas fechas navideñas, un gesto que ha sorprendido entre sus seguidores por lo inusual de la situación para dos estrellas que habitualmente cuidan mucho su privacidad.

La instantánea ha sido publicada por el hermano pequeño del actor, Sam Holland, en su cuenta de Instagram, mientras asistían a la experiencia en vivo inspirada en el popular programa 'The Traitors: Live Experience'.

En la foto se ve a Zendaya y Tom posando sonrientes con Dominic y Nikki Holland, los padres del actor, lo cual resulta un momento familiar poco frecuente para una pareja que suele mantener su relación en un plano discretísimo ante los medios.

"Lo pasé genial. No puedes confiar en nadie cuando entras en la mesa redonda... ni siquiera en la familia", ha escrito el hermano de Holland en el 'post' en referencia al evento.

Su caracterizada discreción ha hecho que cualquier foto de ellos juntos cobre especial relevancia para sus fans, que rara vez los ven en situaciones tan personales como esta.

Este encuentro se produce tras concluir el rodaje de la última entrega de la saga 'Spider-Man', titulada 'Spider-Man: Brand New Day,' una película que culmina varios años de trabajo conjunto con Zendaya tanto dentro como fuera de la pantalla.

Su relación

También llega en una etapa de lo más especial para la pareja, que llevan juntos desde el verano de 2021, cuando fueron vistos por primera vez besándose. Imágenes que llegaban tras años de rumores sobre su relación gracias a su trabajo conjunto en 'Spider-Man: Homecoming', estrenada en 2016.

Holland habló sobre la intimidad en una entrevista con 'GQ': "Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho es ahora un momento que se comparte con el mundo entero. Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado, porque comparto muchas cosas de mi vida de todos modos. En cierto modo, sentimos que se nos ha arrebatado nuestro derecho a la intimidad", señaló entonces.

No fue hasta el pasado mes de enero cuando la revista 'People' confirmó que estaban comprometidos tras una íntima proposición de matrimonio que Tom hizo durante las fiestas de fin de año en una de las casas familiares de Zendaya.

La confirmación se producía después de que la actriz de 'Challengers' asistiera a los Globos de Oro con un vestido naranja de Louis Vuitton y un gran anillo de diamantes en el dedo, lo que provocó todo tipo de especulaciones sobre que el actor le había pedido matrimonio.

Durante estos años, la pareja ha mantenido su relación lejos de los focos. Rara vez asisten juntos a eventos públicos y, cuando lo hacen, a menudo caminan solos por la alfombra roja. También han evitado hablar de su romance ante los medios.

Tras su compromiso, fuentes cercanas han señalado que la pareja no tiene prisa por fijar una fecha para la boda, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales y desean disfrutar del momento sin presiones de la planificación nupcial.