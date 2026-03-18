Ambos protagonizaron un incómodo momento cuando fueron captados por la 'kiss cam' en el concierto de Coldplay en Boston

Nuevo giro en la 'kiss cam' de Coldplay: el marido de la ejecutiva 'pillada' estaría con otra mujer en el concierto

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Kristin Cabot, la ejecutiva de recursos humanos que fue pillada con su jefe casado, Andy Byron, en un concierto de Coldplay cuando ambos fueron captados por la ‘kiss cam’, ha vuelto a pronunciarse sobre aquel incómodo momento. Según ha declarado ahora Cabot, aquel incidente fugaz trastocó la vida y la carrera de ambos.

En aquel momento, Kristin trabajaba como jefa de recursos humanos en Astronomer, una empresa tecnológica de la que Byron era el director ejecutivo. Al poco, ambos dejaron sus trabajos. Los dos estaban casados en el momento del concierto, aunque Cabot se encontraba en trámites de divorcio. Según ha declarado, ella creía que Byron se encontraba en la misma situación que ella.

En una nueva entrevista con Oprah Winfrey, la que fuera directora de personal de Astronomer ha compartido novedades sobre su relación con Byron. Cuenta que “interrumpió la comunicación” con él el pasado otoño. “Hubo una gran falta de honestidad e integridad”, le dijo a Winfrey.

"Para mí, él no era la persona que decía ser, y mentir es algo que no tolero"

“Para mí, él no era la persona que decía ser, y mentir es algo que no tolero”, confiesa. Winfrey insistió en lo que dijo Cabot, diciendo que parecía estar sugiriendo que Byron le había mentido sobre estar también separado de su propia esposa, a lo que Cabot respondió que sería injusto responder a ello.

“Quiero tener mucho cuidado, porque el mundo habló por mí y en mi nombre, y no quiero hacerle eso a otra persona ni a su familia”, dijo. Sin embargo, afirmó: "Muchas de las cosas que me contaron no eran ciertas".

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Por su parte, Byron nunca ha hablado públicamente sobre su relación y se negó a hacer declaraciones a medios como ‘The Times’ cuando Cabot habló con el periódico. Byron apareció días después del concierto en público con su esposa y ambos llevaban sus anillos de compromiso. Kristin Cabot confiesa que se sintió desamparada bajo los focos cuando ocurrió el concierto de Coldplay.

“Me quedé con el problema, y no me gusta que, siendo yo la atacada por esto y él guardara silencio, para mí, esa no es una cualidad que buscaría en un amigo, un socio o un jefe”, dijo. “Así que ahora no tenemos ninguna relación”, concluye.