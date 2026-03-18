Su debut cinematográfico se produjo en 2011, y ahora se estrena en el terreno español de la mano del actor de 'Contratiempo'

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En la nueva película de espionaje dirigida por Dani de la Torre, la actriz cubana interpreta a Alfa, una agente colombiana envuelta en una trama internacional de secretos, conspiraciones y cuentas pendientes del pasado. La cinta, que se estrena este viernes, 20 de marzo, la sitúa frente a uno de los actores españoles más populares de su generación.

Para muchos, la actriz cubana representa un rostro nuevo en la industria del entretenimiento, sin embargo, lleva más de una década ligada al cine.

Su infancia

Nacida en La Habana en 1989, con apenas 13 años tuvo que renunciar a su sueño: ser arqueóloga. Su madre, que entonces era ama de casa y se dedicaba a cuidar de niños, permaneció ingresada en un hospital durante un año y medio debido a una hernia discal. Y Mariela tuvo que empezar a trabajar desde pequeña. Así, se vio obligada a compaginar los estudios con el cuidado de su hermano pequeño y de la casa mientras su padre ejercía como contable.

No era el único miembro de su familia que sufría un problema de salud. También su prima, que padece artrogriposis múltiple, y de quien también tuvo que estar muy pendiente. Fueron tal las condiciones a las que se enfrentó que, por un tiempo, vivió en el piso superior de una fábrica de piezas de coches. Todo cambió cuando la ofrecieron trabajar como modelo.

"Nunca me había planteado trabajar en el mundo de la moda. Yo soñaba con ser arqueóloga. Sin embargo, probé y con 13 años hice mi primer anuncio. Luego, me llamó la directora del ballet de la televisión cubana y me ofreció hacer un curso. En seis meses, me contrató y eso se transformó en mi profesión", confesó la actriz a 'Mujer Hoy' en mayo del año pasado.

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Su etapa como modelo en Italia y su marido

Así, su primera puerta hacia el mundo profesional fue la moda. Como muchas actrices internacionales, se trasladó a Milán en 2009, con tan solo 19 años. Allí decidió apostar por la interpretación y se formó en estudios de actuación tanto en Italia como en Nueva York, incluyendo centros como The Actors Studio. Aunque, tal y como reveló a 'El País', fue la experiencia "más dura de mi vida".

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"Me sentía sola, no conocía el idioma, no podía ver a mi familia. Me explotaron un poco, se aprovecharon de que era joven. La agencia era un desastre y tuvieron que cerrar porque los acusaron de malas prácticas", se lamentó.

SIn embargo, gracias a su época en Italia conoció a su actual marido, el empresario digital Stefano Mongardi, con quien lleva más de 10 años de relación.

Su debut cinematográfico se produjo en 2011 con la película 'Matrimonio a Parigi', y después participó en otros proyectos como 'Colpi di fortuna', 'Miami Beach', 'Quién me ha visto' y 'Sombra City', entre otras.

Su salto profesional con Tom Cruise

Tras años con pequeños papeles, la buena suerte profesional llegó a su vida con nombre y apellido: Tom Cruise. Su fichaje para las dos últimas entregas de 'Misión: Imposible' marcó un antes y un después en su carrera. No solo entró en una de las franquicias más importantes del cine de acción, sino que lo hizo elegida personalmente por la estrella estadounidense.

"Él sabía de mi interés por la producción, por cómo se levanta o se negocia un proyecto... y me permitió que le hiciera muchas preguntas. Incluso me llevó a varias reuniones para entender esa parte de hacer una película", aseveró al citado medio, desvelando cómo es el actor en las distancias cortas: "A él le gusta ayudar a las personas, es muy bondadoso y familiar. Desde el primer día que llegué al rodaje, él y el resto del equipo me hicieron sentir como una familia".

Su personaje en los films de acción le dio la visibilidad que necesitaba, y ya ha participado en otras producciones como 'Bosé', 'Muero por ella', 'Cuando nadie nos ve', 'Maleficio', y ahora 'Zeta'.