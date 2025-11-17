Tom Cruise recibe su primer Oscar a los 63 años: la Academia le ha entregado el Premio Honorífico por su larga carrera
El famoso actor recogió el Oscar Honorífico de la Academia del Cine durante la ceremonia de los Governors Awards 2025
A pesar de ser uno de los actores más productivos de la industria de Hollywood, que ya demostró su gran talento como actor en 'Algunos hombres buenos', película de 1992 en la que compartió pantalla con el mismísimo Jack Nicholson, Tom Cruise nunca había ganado un Oscar. Hasta ahora. A sus 63 años y, con una larga trayectoria cinematográfica a la espalda, el intérprete y productor ha recogido el Oscar Honorífico de la Academia del Cine durante la ceremonia de los Governors Awards 2025.
Como actor, ya había sido nominado por trabajos tan taquilleros como 'Nacido el cuatro de julio', 'Jerry Maguire' o 'Magnolia' y, como productor, por su regreso a la aviación militar en 'Top Gun: Maverick', donde Cruise recuperaba uno de sus papeles más emblemáticos. Sin embargo, nunca antes había conseguido hacerse con la preciada estatuilla con la que hoy ha posado.
"El cine no es lo que hago, es lo que soy"
"Quiero que sepan que haré todo lo posible por este arte, para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine. Ojalá sin muchos huesos rotos más", bromeó el actor en su discurso, pues es bien sabido que es él mismo rueda las escenas más peligrosas en la extensa saga 'Misión Imposible'. Tom recogió la estatuilla de oro de la mano del director Alejandro González Iñarritu, con quien ha trabajado en una película que, provisionalmente, se ha llamado 'Judy' y que está previsto que se estrene en el mes de octubre de 2026.
"El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte. Y por eso es importante, por eso es importante para mí. Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy", añadió el intérprete, recibiendo el aplauso de otros actores y amigos que se encontraban entre el público, como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.
Además, pidió a todos los presentes que habían trabajado con él en algún proyecto que se pusieran de pie, para rendir homenaje tanto a ellos como a todas las personas, "conocidas o desconocidas", que lo han inspirado y acompañado a lo largo de su carrera. "Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré", concluyó, con la mano colocada junto al corazón.
Otra de las figuras homenajeadas de la noche fue la actriz Dolly Parton, que no pudo acudir a la ceremonia por los problemas de salud que arrastra desde hacer ya varios meses. La (también) cantante tuvo que suspender su batería de conciertos en Las Vegas tras sufrir una piedra en el riñón que le causó una importante infección, que la ha obligado a permanecer en un largo reposo. Su ausencia en la gala demuestra que todavía no se ha recuperado, si bien Parton tuvo que pronunciarse públicamente para desmentir su propia muerte.