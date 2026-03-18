Rocío Molina 18 MAR 2026 - 18:26h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 3' confirma la muerte de su padre y le escribe una emotiva carta de despedida

Noemí Ungría desvela sus graves problemas de salud a causa de la menopausia: "Nadie habla de este tema"

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Noemí Ungría ha comunicado a sus seguidores la triste noticia de la muerte de su padre tras un tiempo ingresado en el hospital. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 3' ha estado ausente de sus redes tras pasar por semanas muy duras y el desenlace ha terminado siendo el peor de todos. Con ánimo de desahogarse y de rendir un homenaje a su progenitor, la creadora de contenido ha escrito una desgarradora carta que ha publicado en sus redes sociales.

Con una imagen en la que le agarra la mano en el hospital, Noemí Ungría ha plasmado cómo se siente ante esta dolorosa pérdida. La exconcursante de 'GH' ha contado que sabía que este momento iba a llegar y que se estaba preparando, pero al final ha sido más duro de lo que esperaba y eso que con su padre ha admitido que ha tenido una relación siempre complicada.

En la carta que le ha dedicado, la influencer sí que reprocha muchas ausencias y comportamientos para no tergiversar su realidad. Sin embargo, Noemí Ungría se queda con lo bueno, con los últimos años y el haber podido compartir y estar en sus últimos momentos a su lado. "Fuiste feliz, eso no me cabe duda. Hiciste siempre lo que quisiste , pero no siempre gestionando las cosas como se debía. Te ayudé más de lo que quizás merecías, pero nunca quise dejarte en la estacada. Te perdoné todo el daño".

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La exconcursante de 'GH' se siente en paz después de haber perdonado y de haber acompañado a su padre hasta el final. Con eso es con lo que se queda y lo que verdaderamente ha destacado en esta despedida. "Hoy nos dejas con todo mi corazón roto por verte partir. Los últimos minutos hemos podido decirte que te queríamos y has sido consciente de ello y eso me reconforta", ha escrito, afrontando este momento tan complicado.

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Junto a sus hijos y su pareja, Noemí Ungría tiene su gran apoyo y la despedida de estos de su abuelo es la imagen más bonita con la que quiere quedarse de este triste final: "Has visto a tus nietos y tu cara se ha iluminado y eso me hace feliz. No volveré a verte más , pero te recordaré en los buenos momentos papá. Te queremos", ha concluido de un mensaje que se ha llenado rápidamente de mensajes de cariño y apoyo en estos días tan duro.