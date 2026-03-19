Celia Molina 19 MAR 2026 - 20:00h.

Este viernes 20 se estrena 'Amarga Navidad', la nueva película de Almodóvar protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia

Pedro Almodóvar, sobre 'Amarga Navidad' y el ejercicio de la autocrítica: “Cuestiono muchos aspectos de ser director”

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Este 20 de marzo, se estrena en los cines 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar y la número 24 de su palmarés. En esta tragicomedia, que se ha rodado entre Madrid y la isla de Lanzarote, el cineasta cuestiona la moralidad de los directores de cine cuando estos se nutren del dolor ajeno para alcanzar la inspiración. Lo hace a través de la figura de Raúl, papel interpretado por Leonardo Sbaraglia, presentando por primera vez a un director como el villano de la película.

En la cinta, el manchego contará con algunas de sus tradicionales 'chicas Almodóvar', como Rossy de Palma, Aitana Sánchez - Gijón o Milena Smith, con quien ya trabajó en 'Madres Paralelas', y con otras nuevas, como Vicky Luengo o Amaia Romero. Aunque, por ser el núcleo de sus historias, Pedro siempre se ha rodeado de mujeres, en su discreta vida personal mantiene una relación sentimental con el exjugador de baloncesto Fernando Iglesias Más, con quien empezó a salir en el año 2002.

Almodóvar, un precursor de las parejas LAT

Ambos se conocieron en una fiesta, tras ser presentados por un amigo en común. A partir de ese momento, comenzaron un discreto noviazgo - son pocas las veces que Fernando ha sido fotografiado junto al cineasta - que dura ya 24 largos años. Desde el inicio, los dos viven en casas separadas, por petición de Almodóvar, quien considera - como la nueva moda de las parejas LAT - que es mejor que cada uno tenga su propio espacio personal, según Vanitatis. El portal de 'Mediaset' 'Divinity' asegura que esta condición se mantiene también cuando viajan, alojándose en habitaciones distintas para no invadir su intimidad.

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Fernando ha hecho cameos en las películas del cineasta

Que nadie piense que esto merma su vínculo emocional pues, además de ser pareja, Pedro y Fernando también han trabajado juntos. Además de ejercer actualmente como fotógrafo y como modelo - en el pasado fue también jugador de baloncesto - , el novio del director ha hecho pequeños cameos en sus películas: por ejemplo, es el hombre que se lanza a la piscina en 'Hable con ella', el cura de 'La mala educación' y uno de los camareros de 'Los abrazos rotos'.

Como ha declarado en varias ocasiones, para Fernando, trabajar con un artista de la talla de Almodóvar es "todo un honor". Con sus pequeñas intervenciones en el cine, ha demostrado su gran versatilidad: "Yo hago de todo. Según me viene el toro, lo cojo. Hago fotografía, pero también continúo con el deporte y con cosas de publicidad, que es para lo que más me llaman", declaraba hace ya unos años al periodista Antonio Diéguez.

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Por su parte, el entorno del director de ‘Mujeres al Borde de Un Ataque de Nervios’ adora a Fernando y celebra la serenidad que le aporta. "No es ningún advenedizo. Proviene de una familia acomodada y conservadora y no está con Almodóvar por interés alguno", subrayó también un artículo de 'El Mundo'. Queda solo por saber si su talentoso novio también hará alguna aparición en su nueva y esperada película.