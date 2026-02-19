La artista navarra se une así al universo cinematográfico del director protagonizado por mujeres

Amaia Romero ha dado un paso más en su carrera y se ha convertido oficialmente en 'chica Almodóvar'. La artista ha sorprendido a propios y extraños al anunciar en sus redes sociales que participará en la nueva película de Pedro Almodóvar, compartiendo varias imágenes del rodaje y un video oficial del set compartido por la productora El Deseo, que muestran a Amaia en plena acción junto al director y al resto del elenco.

Titulado 'Amarga Navidad', el film se estrenará en cines el próximo 20 de marzo, y las escenas que han mostrado en las redes sociales no han pasado desapercibidas.

Muestran a la cantante navarra sentada junto a otros intérpretes como Bárbara Lennie y Patrick Criado, atendiendo a las indicaciones del propio Almodóvar, discutiendo detalles de su papel e incluso recibiendo instrucciones sobre cómo abordar una secuencia musical.

En uno de los fragmentos, Almodóvar le pregunta directamente si puede "cantar así cómodamente", lo que sugiere que su participación no solo se centra en la actuación, sino también en su gran punto fuerte: la música.

La productora ha celebrado la incorporación de la intérprete de 'Tengo un pensamiento' con el siguiente mensaje: "Amaia siendo una chica Almodóvar hace que nuestro día sea menos amargo", refiriéndose al título de la película. Amaia, por su parte, ha reaccionado con su característica espontaneidad en X: "Cómo te quedas", ha escrito.

Los detalles del film y la relación entre Amaia y Almodóvar

'Amarga Navidad' es el nuevo largometraje de Pedro Almodóvar, después de su última película en inglés, 'La habitación de al lado', estrenada en 2024.

Esta vez, Almodóvar regresa al cine en castellano protagonizada por nombres consagrados del cine español como Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit y Quim Gutiérrez, entre otros.

Antes de este papel, Amaia ya había mencionado que trabajar con el cineasta era uno de sus sueños y que sería uno de los momentos más históricos de su carrera.

No se trata de la primera vez que actúa. Su debut llegó con la serie 'La Mesías', dirigida por Los Javis, donde interpretaba a Cecilia Puig Baró.

Almodóvar y Amaia ya han coincidido públicamente en varios eventos y conciertos, como el que ella ofreció en el Movistar Arena donde el director fue visto en primera fila, lo que entonces ya alimentó los rumores sobre una posible colaboración mucho antes de que se confirmara oficialmente.

Ser 'chica Almodóvar'

Y ahora, Amaia se une así al universo cinematográfico propio del director. Actrices como Penélope Cruz, Carmen Maura, Victoria Abril o Marisa Paredes ya forman parte de ese legado de mujeres consideradas chicas Almodóvar. Tampoco es la primera artista que se une. Ya lo hizo Rosalía en 'Dolor y gloria', sin embargo, para la exconcursante de Operación Triunfo, esta oportunidad llega en un momento de expansión profesional.

Tras cinco años consolidándose como una de las voces más singulares del pop español, ahora se lanza al cine. Su actuación podría marcar un antes y un después en su carrera.