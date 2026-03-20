Lidia González 20 MAR 2026 - 11:12h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ enseñan todos los detalles de su piso y desvelan sus discusiones por la reforma

No te pierdas todo lo que han contado Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, en Mediaset Infinity

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Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, por fin, han terminado de poner su piso a punto para poder comenzar su nueva vida como familia tras el nacimiento de su primera hija en común. Después de presentar Alma, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ abren las puertas de su casa en común tras la reforma. Muy emocionados por el resultado, muestran las estancias. ¡Dale al play y no te pierdas el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ha hablado del fin de su amistad con Gabriella Hahlingag, ha reconocido que ha sido ella misma quién ha decidido cada detalle de su piso: “Soy la voz cantante”. Especialmente en el salón, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha elegido una decoración basada en la misma gama cromática, de tonos claros y ‘nudes’: “Dan espacio y amplitud”.

La pareja ha querido compartir con todos sus seguidores cada rincón de su casa una vez reformada y ha hecho un recorrido completo por cada rincón: su vestidor lleno de armarios, su habitación con una impresionante cama o la colección más preciada de Mayeli.

Mayeli Díaz revela el principal motivo de sus peleas con Álvaro Rubio por la reforma

Mayeli Díaz no puede estar más feliz de poder compartir su hogar, ya terminado, con su novio y su hija. Sin embargo, no todo ha sido camino de rosas, sino que han tenido que enfrentar algunas diferencias. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones, revela el principal motivo de sus peleas con Álvaro Rubio por la reforma. Por su parte, el influencer explica sus argumentos al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!