Lidia González 16 MAR 2026 - 14:15h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su pasado profesional y recuerda sus momentos más impactantes en el máster de tanatopraxia

Mayeli Díaz se derrumba al hablar de su complicada adolescencia

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Mayeli Díaz ha querido que sus seguidores sepan todos los detalles de su vida, especialmente antes de su salto a la fama. Por ello, además de sincerarse sobre su complicada infancia en Ecuador, la creadora de contenido aclara su nivel de estudios y desvela su pasado profesional antes de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer ha mostrado múltiples facetas a lo largo de su vida y ha llegado el momento de compartirlas, en exclusiva, en su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Después de hablar sobre su proceso de migración y su situación familiar, Mayeli ha contado los detalles sobre su nueva vida y confiesa todo lo que ha hecho después de secundaria. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus trabajos antes de viajar a República Dominicana, especialmente cuenta cómo consiguió comenzar su vida independiente después de todo lo que había pasado en su adolescencia.

Además, la creadora de contenido ha querido hablar sobre su pasado como actriz y cómo se sentía al salir de los castings. Mayeli ha explicado el punto hasta el que llegó su carrera y desvela cuánto dinero llegó a ganar: “Mi economía mejoró, empecé a ganar”.

Mayeli Díaz habla sobre el máster de tanatopraxia que comenzó: “Casi me muero yo”

Mayeli Díaz ha sorprendido al desvelar una de sus grandes inquietudes, que le llevó a cursar un máster de tanatopraxia sobre el que se ha querido sincerar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha contado todos los detalles sobre la experiencia que vivió y recuerda sus momentos más impactantes: “Casi me muero yo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha hecho la creadora de contenido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!