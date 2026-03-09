Lidia González 09 MAR 2026 - 14:03h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, entre lágrimas, habla de su dura situación con Gabriella Hahlingag

Mayeli Díaz cuenta la verdad sobre su relación actual con sus excompañeras de ‘LIDLT’ tras ser madre

Mayeli Díaz está viviendo uno de los momentos más felices por el nacimiento de su hija Alma, pero ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre una complicada situación que ha enfrentado. Por ello, después de hablar de su relación actual con sus excompañeras, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al hablar del fin de su amistad con Gabriella Hahlingag. Muy apenada por cómo se ha dado la situación entre ellas, la influencer se abre por completo para explicar cómo se siente. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Por mi parte, hemos dejado de ser amigas”, asegura tajantemente la creadora de contenido al hablar de la murciana y su situación con ella. Aunque su relación parecía inquebrantable, lo cierto es que una serie de hechos han provocado que su amistad haya llegado a su fin de manera prácticamente irrecuperable. Después de mostrar su tripa posparto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo de esta decisión que ha tomado: “Es una pena, yo sí la consideraba mi amiga”.

La influener no solo ha explicado el punto en el que se encuentra su relación con Gabriella, sino que también ha querido reconocer lo que ella no ha gestionado bien y lo admite frente a todos sus seguidores: “Asumo que no le he pedido ninguna explicación”. Mayeli explica cómo se produjo esta ruptura de amistad y qué tipo de relación mantienen ahora.

Mayeli Díaz aclara si Gabriella Hahlingag le ha preguntado por su hija Alma

Mayeli Díaz ha dado un paso más y ha aclarado si Gabriella Hahlingag le ha preguntado por su hija Alma o le ha dado la enhorabuena por convertirse en madre. Las que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ tenían una fuerte relación y parecían inseparables, pero ahora la creadora de contenido, entre lágrimas, confiesa que todo ha cambiado entre ellas. ¡Dale al play y no te pierdas nada, disponible en Mediaset Infinity!