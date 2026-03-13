Lidia González 13 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su salida de Ecuador y su llegada a España

Mayeli Díaz se rompe al hablar del fin de su amistad con Gabriella Hahlingag

Compartir







Mayeli Díaz ha dado el importante paso de compartir con todos sus seguidores su dura historia de vida para acercarse todavía más a ellos y mostrar una de sus facetas más vulnerables. Después de afrontar algunos fantasmas de su pasado, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su migración y su complicada situación familiar. Muy emocionada por los temas que va a tratar, la creadora de contenido rememora los momentos más difíciles de su vida. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Vengo con un vídeo sensible y emocional”, comienza admitiendo antes de adentrarse en los episodios más duros de su pasado. Con muchas ganas de que se le conozca más allá de lo que ha mostrado en televisión, la creadora de contenido explica cómo consiguió salir de Ecuador y llegar a España. Además, la influencer revela las complicadas circunstancias por las que conoció a su madre “en un aeropuerto”: “Tenía cinco años”.

PUEDE INTERESARTE La emotiva reacción de la familia de Álvaro Rubio al conocer a su hija en común con Mayeli Díaz

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que enfrentarse a muchos cambios a lo largo de toda su vida y explica cómo ha conseguido adaptarse a ellos. “Hasta los cinco años, me crio mi abuela, yo pensaba que era mi madre”, explica. La influencer se sincera sobre la precaria situación que vivió en los primeros años de su infancia y habla claro: “Éramos más pobres que las ratas”.

Mayeli Díaz agradece a su madre y a su abuela su sacrificio para criarla

Ahora que tiene a su hija Alma, Mayeli Díaz ha sido consciente de todo lo que ha vivido con su familia, ha querido dedicarles unas palabras a personas muy importantes de su vida. Por este motivo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ agradece a su madre y a su abuela su sacrificio para criarla. Muy honesta con todo lo por lo que ha pasado, asegura: “Nunca me ha faltado un plato de comida en la mesa”.

PUEDE INTERESARTE Mayeli Díaz cuenta la verdad sobre su relación actual con sus excompañeras de ‘LIDLT’ tras ser madre

Mayeli Díaz se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre su dura historia de vida y contar la peculiar manera que tuvo de conocer a su madre cuando tenía cinco años. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su relación con su padre biológico y se sincera sobre su rebelde adolescencia. ¡Dale al play y no te pierdas nada!