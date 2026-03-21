Lidia González 21 MAR 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa la elevada cifra que va a pagar por el colegio de su hija

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Fani Carbajo está muy emocionada con cada paso que da su pequeña y con verla crecer. Después de anunciar la fecha de su boda con Fran Benito y contar todos los detalles, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ devela el dineral que le va a costar el colegio privado de su hija Victoria. La creadora de contenido confiesa la elevada cifra exacta y habla de sus planes de futuro. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es un colegio privado católico”, comienza explicando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Fani explica que, cada año, el rango de precio va a aumentar: “Cuesta caro”. Además, la creadora de contenido, que ha revelado el motivo de la ruptura de Sthefany Pérez y Tadeo Corrales, se sincera sobre el futuro de la educación de su hija y si va a bautizarla pronto.

Fani Carbajo habla claro de su distanciamiento con Oriana Marzoli

Fani Carbajo siempre había presumido de la estrecha relación que mantiene con Oriana Marzoli, a quien incluso había acudido en uno de sus peores momentos económicos, pero todo parece haber cambiado entre ellas. Aunque en su anterior visita a ‘En todas las salsas’ se mostraba muy dolida con la que fuera su amiga, en esta ocasión, habla claro sobre su distanciamiento, admite algunos errores y apoya públicamente a la venezolana en el reality que está participando. ¡Dale al play y no te pierdas nada!