Lidia González 10 FEB 2026 - 18:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio y explica el origen de su enemistad con la venezolana

Fani Carbajo comunica su inminente paso por quirófano

Fani Carbajo ha entrado en riguroso directo al programa de ‘En todas las salsas’ para hablar sobre un tema muy doloroso para ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el fin de su amistad con Oriana Marzoli. Aunque parecía que su vínculo era inquebrantable, lo cierto es que han ocurrido una serie de sucesos que han hecho dinamitar su relación. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Después de haberse mostrado apoyo públicamente y haber llevado por bandera la gran amistad que mantenían, lo que parecía imposible ha sucedido y las exconcursantes de ‘Supervivientes’ han tomado caminos separados. Aunque la venezolana ha preferido no pronunciarse, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha roto su silencio y ha explicado cómo se siente al respecto: “Me duele cuando se me desplaza, se me deja de hablar y no se me dan motivos”.

La creadora de contenido, visiblemente dolida por todo lo que está sucediendo, se ha abierto en canal para hablar del origen de su enemistad con Oriana. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si el motivo es la reconciliación de la venezolana con Yasmina Quejigo y habla claro: “Ella metía mierda entre las dos, me ha hecho mucho daño”.

Fani Carbajo ha contado recientemente que está atravesando por un problema de salud por el que va a tener que ser intervenida en el quirófano. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha pronunciado sobre el fin de su amistad con Oriana Marzoli, ha desvelado si ha hablado con ella tras anunciar lo que le ha ocurrido. La influencer aclara si la venezolana se ha preocupado por su salud y cuenta todos los detalles.

Fani Carbajo no está atravesando por su mejor momento personal, no solo por el grave problema de salud que se le ha detectado, sino también porque ha perdido su amistad con uno de sus grandes vínculos televisivos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha roto su silencio para hablar al respecto y, además, habla por primera vez sobre su diagnóstico médico. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en Mediaset Infinity!