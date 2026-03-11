Lorena Romera 11 MAR 2026 - 13:02h.

Fani Carbajo ha acudido al hospital con carácter de urgencia al sufrir una brutal reacción alérgica. La influencer de 41 años, que se dio a conocer en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', ha compartido un storie en el que muestra los habones y las ronchas que le han salido por toda la espalda, el cuello y la cara. Tan solo unos días después de su paso por quirófano para someterse a un legrado y a una conización por las células precancerígenas que le han encontrado en el útero, la exconcursante de 'Supervivientes' hace frente a un nuevo revés de salud.

"Así tengo todo el cuerpo", le ha contado a sus seguidores de Instagram, con los que tiene una estrechísima relación y con los que se ha estado desahogando desde que le diagnosticaron el virus del papiloma humano. "Es hora de acudir a urgencias. Es horrible aguantar esto, de verdad. Es horrible, de verdad os lo digo. No puedo más", ha expresado la madrileña.

En los últimos días, la madre de Emilio, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, y de Victoria, de un año y medio, no gana para disgustos. A los pocos días de su intervención, la que fuera concursante de 'Supervivientes' sufrió un sangrado que le llevó directa a urgencias por recomendación directa de su doctora. Tras acudir al hospital, la creadora de contenido se enteró de los resultados de su intervención: tiene que volver a pasar por quirófano ya que la lesión "ha subido a un sitio donde no debería estar".

Tras este batacazo, Fani Carbajo vuelve a acudir a urgencias. En esta ocasión, sufre una reacción alérgica que le ha provocado habones y ronchas en la espalda, el cuello y la cara. Tras su paso por el hospital, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha actualizado su perfil de Instagram para compartir su diagnóstico médico y el motivo por el que le ha salido esta urticaria.

"Ya estamos en casa. Qué dolor tengo, qué sueño... qué cansancio. Lo que me ha causado esto ha sido la gastroenteritis. Me han pinchado en el culo y me duele mogollón y me han mandado las pruebas de la alergia", ha contado Fani Carbajo, que reconoce que está saturada y solo pide un poco de calma.