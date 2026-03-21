Fran Perea y su regla de oro para proteger su intimidad: de sus límites a su boda sorpresa

Rocío Molina 21 MAR 2026 - 18:00h.

El actor de 'Los Serrano' explica cómo logra el equilibrio entre su éxito profesional y el blindaje a su vida privada

Fran Perea se casa por sorpresa: así es Luz Valdenebro, la chica que ha enamorado al actor de 'Los Serrano'

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El polifacético actor Fran Perea atraviesa una etapa de lo más ilusionante. Inmerso en la gira de 'El hombre invisible, su octavo disco y a punto de estrenar en abril la obra de teatro en Madrid 'El efecto', el inolvidable Marcos en 'Los Serrano' asegura que que "el ahora siempre es el mejor momento" en una entrevista que ha concedido a la revista '¡HOLA!' donde ha hablado de su trayectoria profesional y de cómo logra preservar su parcela más íntima.

En esta reflexión que ha hecho sobre el momento que atraviesa, el músico e intérprete ha contado que sigue manteniendo la misma ilusión que en el principio, a pesar de su consolidada carrera. Para él es habitual el que se le solapen proyectos y por no duda en decir que valora mucho cuando puede estar en casa sin hacer nada.

En el plano personal, el artista ha hecho una excepción dado que no suele dar muchos detalles del mismo y ha hecho un repaso a algunos de los momentos más bonitos de su vida. Si se tiene que quedar con algunos deja apuntados el del "nacimiento de mi primera sobrina, Victoria", apuntando a que su llegada fue como un balón de oxígeno en un momento especialmente complicado. "Acababa de fallecer mi segunda madre", ha explicado.

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"Vivimos algo muy potente juntos y guardamos un vínculo muy especial. Compartimos algo muy fuerte y que no cambiaría", Fran Perea sobre 'Los Serrano

Haciendo referencia a su boda por sorpresa con la actriz Luz Valdenebro, Fran Perea mantiene la misma respuesta que siempre ha dado. "Yo creo que una cosa es la parcela profesional y otra es la personal, la íntima, y me gusta poner límites en ese sentido".

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El lograr preservar su privacidad no es algo que sea sencillo y, de nuevo el actor, lo recalca en esta entrevista. "Lo he conseguido con muchísimo esfuerzo. No sé parece que cuando eres una persona pública tienes que dar cuenta de tu vida y yo no estoy de acuerdo", ha manifestado rotundo.

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Para él, establecer límites claros entre lo profesional y lo íntimo no es una elección es su regla de oro. Mucho más relajado se encuentra al hablar y recordar a su familia de 'Los Serrano', el proyecto que le cambió la vida. El papel que volvería a interpretar una y mil veces y por el que se llevó a un hermano en Víctor Elías y a grandes amigos.

"Vivimos algo muy potente juntos y guardamos un vínculo muy especial. Compartimos algo muy fuerte", explica. "Con los siete de la familia, tenemos una relación muy, muy especial, muy auténtica, y nos cuidamos y nos queremos y nos vemos a lo largo del tiempo, nos vamos poniendo al día y demás. Y luego ahora mismo estoy por ejemplo, grabando una serie con uno de los directores de 'Los Serrano', con una de las ayudantes de dirección de 'Los Serrano'. Estamos en contacto todos", subraya.