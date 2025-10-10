Esperanza Buitrago 10 OCT 2025 - 13:26h.

El ex líder de Podemos afirma que podría haber recaído en "Adolf Hitler a título póstumo"

Los motivos por los que han concedido el Nobel de la Paz a María Corina Machado: "Una mujer que mantiene viva la llama de la democracia"

María Corina Machado no estaba en las quinielas para recibir el Premio Nobel de la Paz. Las reacciones a la decisión del Comité del Nobel por su defensa de la democracia no se han hecho esperar. Desde Pablo Iglesias hasta Isabel Díaz Ayuso han dado su opinión. Es común que cuando el Nobel de la Paz recae en un político se genere controversia.

"La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total….", ha afirmado en X el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

Precisamente Donald Trump era uno de los supuestos candidatos. Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha reclamado para sí este reconocimiento. Él mismo llegó a decir en un acto ante militares que sería un "insulto" que no le tuviesen en cuenta. Muchos expertos vinculan el proceso de paz para Gaza ratificado este mismo viernes por Israel con su empeño de tener este galardón, que ya tiene cuatro de sus predecesores, el último Barck Obama.

En sentido opuesto a Pablo Iglesias se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso, una de las primeras políticas españolas en pronunciarse. Ayuso ha felicitado a la futura presidenta de Venezuela. "¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena", ha escrito en X.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha alegrado por el reconocimiento a la líder opositora venezolana, "una mujer insobornable en su compromiso con la libertad".

Desde el Gobierno de España, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una comparecencia ante los medios ha señalado que no le corresponde a él valorar la decisión del Comité cuando le ha preguntado sobre el Nobel de la Paz. Pero si ha subrayado que el papel que jugó España en la liberación de la opositora venezolana María Corina Machado cuando estuvo encarcelada en Venezuela.

Bolaños ha señalado que España "trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión".

La Unión Europea

La Unión Europea ha felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, destacando que el galardón manda un "mensaje poderoso" de que la democracia y la libertad "siempre prevalece".

"Este premio honra no solo tu valentía y convicción sino también todas las voces que se niegan a ser silenciadas en Venezuela y en todo el mundo", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en rede sociales.

Según la presidenta comunitaria, este reconocimiento envía un "mensaje poderoso". "El espíritu de libertad no puede ser encarcelado. La sed de democracia siempre prevalece", ha indicado, insistiendo en que "la lucha continúa" para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Por su lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado la "incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela" de Machado, afirmando que su esfuerzo "conmueve e inspira a millones de personas en todo el mundo".

La felicitación de Edmundo González

El dirigente opositor venezolano Edmundo González ha felicitado a su compañera María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, un "merecidísimo reconocimiento" que tiene en cuenta "la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia".

González, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 y exiliado en España, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece hablando con Machado, que se confiesa "en shock" por la noticia que ha anunciado este viernes el Comité Noruego.

El presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, en su solemne declaración ha explicado que han concedido el Nobel de la Paz a María Corina Machado por su "papel en defensa de la democracia". Machado "encarna un futuro de esperanza para que se escuche al pueblo", ha señalado.

Frydnes ha destacado de Machado "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".