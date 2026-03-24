Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente

Muere la presentadora Mel Schilling a los 54 años tras luchar contra un cáncer de colon: se le extendió por los pulmones y el cerebro

Muere la presentadora Mel Schilling a los 54 años tras luchar contra un cáncer de colon: se le extendió por los pulmones y el cerebro
Muere la presentadora Mel Schilling tras luchar contra un cáncer de colon. RRSS
Compartir

La presentadora Mel Schilling, conocida por su participación en el reality ‘Married at First Sight’ ha muerto a los 54 años tras una larga lucha contra el cáncer. Así lo ha confirmado su marido, Gareth, con un carrusel de fotografías suyas publicadas en su perfil de Instagram y con un emotivo texto de despedida.

La presentadora llevaba dos años luchando contra un cáncer de colon. A pesar de que los médicos intentaron erradicar la enfermedad con diferentes tratamientos, el cáncer fue más fuerte y agresivo de lo que esperaban y se le extendió por los pulmones y el cerebro.

PUEDE INTERESARTE

"Melanie Jane Brisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor. En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí que me reconfortará el resto de mi vida. Le costó todas sus fuerzas, y ese gesto resumió a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, solo pensaba en Maddie y en mí".

PUEDE INTERESARTE

Así fue su tratamiento

En el texto habla del largo y costoso tratamiento al que estuvo sometido la fallecida durante dos años: "Esta es una mujer que, durante dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de rodaje".

Además, también quiso nombrar a todos sus amigos, seres queridos, familiares y compañeros que estuvieron cerca de la familia cuando más lo necesitaba.

"La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel. Pero, en definitiva, la vida es fugaz, frágil, y el mañana no está garantizado para nadie. Si pueden hacer algo para honrar a Mel, por favor, vivan la vida al máximo, amen bien a sus seres queridos y traten de no preocuparse por las pequeñeces. Tuve 15 maravillosos años con mi alma gemela, y fue el privilegio de mi vida estar a su lado. Por eso, te estaré eternamente agradecido. Adiós, mi amor. Mi único amor. Hasta que nos volvamos a encontrar"

Temas