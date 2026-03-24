Claudia Barraso 24 MAR 2026 - 22:35h.

La presentadora Mel Schilling ha fallecido a los 54 años tras luchas durante dos contra un agresivo cáncer de colon

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La presentadora Mel Schilling, conocida por su participación en el reality ‘Married at First Sight’ ha muerto a los 54 años tras una larga lucha contra el cáncer. Así lo ha confirmado su marido, Gareth, con un carrusel de fotografías suyas publicadas en su perfil de Instagram y con un emotivo texto de despedida.

La presentadora llevaba dos años luchando contra un cáncer de colon. A pesar de que los médicos intentaron erradicar la enfermedad con diferentes tratamientos, el cáncer fue más fuerte y agresivo de lo que esperaban y se le extendió por los pulmones y el cerebro.

"Melanie Jane Brisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor. En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí que me reconfortará el resto de mi vida. Le costó todas sus fuerzas, y ese gesto resumió a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, solo pensaba en Maddie y en mí".

Así fue su tratamiento

En el texto habla del largo y costoso tratamiento al que estuvo sometido la fallecida durante dos años: "Esta es una mujer que, durante dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de rodaje".

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Además, también quiso nombrar a todos sus amigos, seres queridos, familiares y compañeros que estuvieron cerca de la familia cuando más lo necesitaba.

"La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel. Pero, en definitiva, la vida es fugaz, frágil, y el mañana no está garantizado para nadie. Si pueden hacer algo para honrar a Mel, por favor, vivan la vida al máximo, amen bien a sus seres queridos y traten de no preocuparse por las pequeñeces. Tuve 15 maravillosos años con mi alma gemela, y fue el privilegio de mi vida estar a su lado. Por eso, te estaré eternamente agradecido. Adiós, mi amor. Mi único amor. Hasta que nos volvamos a encontrar"