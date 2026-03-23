Muere Leonid Radvinsky, actual dueño de 'OnlyFans', a los 43 años

Celia Molina 23 MAR 2026 - 15:58h.

Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos desde 2018, ha fallecido tras una lucha contra el cáncer

Aunque no fue el fundador de la empresa, compró el 75%, convirtiendo la plataforma en un gigante del contenido para adultos

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Leonid Radvinsky, empresario ucraniano estadounidense que compró la plataforma OnlyFans en 2018, ha fallecido a los 43 años, según el comunicado que la empresa ha enviado vía e-mail a los medios anglosajones. "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", dice el texto con el que se ha informado del deceso.

Aunque Radvinsky no fue el fundador de la famosa plataforma de contenido para adultos - que fue creada en 2016 por el británico Tim Stokely - sí se le adjudica al empresario fallecido, que se hizo dos años más tarde con el 75% del negocio, su gran éxito y crecimiento. El ucraniano llegó a ganar tanto dinero con la proliferación de este tipo de contenido que, según la lista de multimillonarios de la revista Forbes, su patrimonio neto estimado era de 7.800 millones de dólares en octubre del año pasado.

"Leo ha muerto tras una larga lucha contra el cáncer"

Con ojo clínico, Radvinsky supo ver el potencial de 'Onlyfans' y llevarlo a su máximo rendimiento, especialmente, a partir del año 2020, cuando aprovechó el 'tirón' del confinamiento por el pandemia del covid. Según los últimos datos, recibió aproximadamente 600 millones de dólares en dividendos en 2025 y unos 497 millones en 2024, acumulando más de 1.000 millones en este periodo, impulsado por el auge de los ingresos de la plataforma.

¿Quién heredará su millonario patrimonio?

En los últimos años, OnlyFans ha experimentado un crecimiento explosivo, con ingresos que pasaron de 375 millones en 2020 a 6.600 millones en 2023. Todo el dinero conseguido, sin embargo, no le ha valido a Radvinsky para sortear el cáncer, enfermedad por la que ha fallecido en la más absoluta privacidad. Según datos de la compañía, el empresario era conocido por evitar la exposición mediática y rara vez ofrecía entrevistas o declaraciones.

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Lo poco que se sabía de él es que, siendo muy niño, se mudó desde Odesa hasta Chicago y que ha residido en Florida, Miami, hasta el día de su muerte. También que estuvo casado, pero no hay ninguna constancia de que tuviera descendencia, por lo que nadie conoce quién heredará su millonaria fortuna. Tampoco se sabe el tipo de cáncer al que se enfrentó, ni los detalles precisos de su deceso.

Lo que sí se sabe es que, poco antes de su fallecimiento, Radvinsky mantuvo conversaciones para vender un 60% de OnlyFans, por un precio de 5.500 millones de dólares. Una firma de inversiones de San Francisco, Architect Capital, estaba en negociaciones para liderar la oferta, según una persona con conocimiento directo de la operación. Hasta febrero de este año, el acuerdo continuaba en una fase inicial. Ahora, el proceso podría influir en el futuro de la compañía y en la continuidad de su modelo de negocio.