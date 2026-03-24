Ana Carrillo 24 MAR 2026 - 18:02h.

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La primera edición de 'Casados a primera vista' ha llegado a su fin con un programa especial en Telecinco presentado por Carlos Sobera, en el que Natalia Zarco explicó que siempre ponía "seguir" en su libreta durante las ceremonias grupales porque no quería dar por cerrada su relación con Milton Roy sin tener una conversación final. Sergio Ojer, colaborador de 'En todas las salsas', es un gran fan del formato y ha desvelado en el programa, que ya está disponible en Mediaset Infinity, que Natalia tuvo una relación sentimental con un exconcursante de 'Gran Hermano'.

El tiktoker ha revelado en el programa que presenta Vai que esta relación se produjo antes de que Natalia participase en 'Casados a primera vista': "Ellos se liaron antes de ser famosos, antes de sus participaciones televisivas". También ha desvelado la razón por la que su romance "no cuajó" y que actualmente tienen contacto: "Me dicen que han retomado su amistad, pero no sé yo si son solo amigos...". Dale al play al vídeo que encabeza este artículo para conocer la identidad del exconcursante de 'GH' que tuvo un romance con Natalia.

¿Por qué Natalia desconfiaba de Milton?

En declaraciones en exclusiva a Telecinco.es minutos antes de la gala en directo de 'Casados a primera vista', la amiga de Laura Ulldemolins explicó por qué comenzó a desconfiar del argentino en la luna de miel. Dale al play al vídeo de arriba para descubrir sus razones.