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Natalia es consciente de que muchos espectadores de 'Casados a primera vista' no entendían por qué desconfiaba de Milton desde su luna de miel y en sus stories de Instagram lleva semanas diciendo que estaba deseando poder explicarse libremente sin hacer spoilers. Ahora que la emisión ha llegado a su fin, la amiga de Laura nos ha contado en exclusiva por qué no confiaba en el que era su marido.

En el vídeo que encabeza este artículo tienes su respuesta, donde se sincera como nunca antes. "No sé si la gente empatizará conmigo", confiesa la madrileña, que tenía muchas ganas de explicarse. Milton también ha dado su versión, revelándonos en exclusiva por qué piensa que Natalia ponía "seguir" siempre en la libreta pese a que su relación no experimentaba ningún avance: