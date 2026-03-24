'Casados a primera vista': ¿qué parejas siguen juntas tras la experiencia y cuáles se han separado?

Ana Carrillo 24 MAR 2026 - 13:02h.

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La primera edición de 'Casados a primera vista' ha llegado a su fin con un programa especial presentado por Carlos Sobera, en el que hemos descubierto qué parejas siguen juntas tras la experiencia y cuáles han decidido disolver sus matrimonios. Puedes ver el programa al completo en Mediaset Infinity y aquí tienes un resumen de cómo se encuentra cada pareja en la actualidad:

Ana y Luija

Los malagueños estaban juntos en el reencuentro que se celebró seis semanas después de la boda y también siguen juntos ahora. En el programa especial hemos visto cómo ella le abrió las puertas de la casa que comparte con sus dos hijos a él, que ya está viviendo allí, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. Aunque no todo ha sido un camino de rosas porque una gran bronca durante su convivencia en los últimos días del experimento hizo que su relación se tambalease:

Ambos fueron capaces de superar ese bache y están más unidos y felices que nunca. La gran pregunta que se hacen sus seguidores ahora es si van a dar el paso de ampliar la familia y tener un bebé. Ana y Luija han respondido en declaraciones en exclusiva a Telecinco.es:

Marc y Ainhoa

En el reencuentro supimos que Marc y Ainhoa habían roto porque él así se lo propuso a ella, que aceptó la decisión del fin de su matrimonio. En este último programa se ha confirmado que el catalán y la madrileña no están juntos. Los reproches han fluido entre ellos y es que Ainhoa ha confesado que él nunca estaba con ella durante su luna de miel, sino que prefería pasar tiempo con los miembros del equipo y que sus conversaciones eran "sobre el tiempo" y apenas profundizaban en conocerse.

Natalia y Milton

Entre Natalia y Milton el feeling no fluyó y su convivencia estuvo llena de momentos tensos. Pese a que él quería abandonar, ella pedía seguir adelante en la experiencia porque, según ha explicado en el último programa, no quería que su vínculo se disolviera sin tener una conversación con él. Finalmente, rompieron y no están juntos en la actualidad. En declaraciones a Telecinco.es, la amiga de Laura ha explicado la verdadera razón por la que comenzó a desconfiar de él:

Luciana y Borja

Borja le explicó a Luciana que no la veía como pareja, pero sí como amiga y, tras el fin del experimento, han seguido viéndose. Actualmente no son novios pero han decidido que van a mantener su fuerte vínculo y han sorprendido a Carlos Sobera al revelar que ella va a pasar unos días en la casa de él para acudir juntos a la Feria de Abril.

"¿Pero dormirá en la habitación de invitados o en la tuya?", le preguntaba el presentador a Borja, que se reía como respuesta. Antes de dar paso a la siguiente pareja, el empresario quiso hacerle un regalo en plató a la enfermera: le hizo entrega de una carta y de un corazón hecho con césped reciclado de su empresa.

Estefanía y Stefan

Pese a que terminaron rompiendo al final de la convivencia, se dieron una oportunidad una vez fuera del programa y ahora siguen juntos y viven en Lanzarote. Pero su historia de amor se ha visto empañada por una relación paralela que tenía él mientras participaba en el programa: él ha explicado que inició su historia con Paolina, una chica de Barcelona, poco antes de recibir la llamada del equipo de 'Casados a primera vista' y que, después, rompió con ella pese a que mantuvieron el vínculo porque seguía prestando ayuda a esta chica.

Sus explicaciones convencieron a Estefanía, que pese a haber decidido confiar en él, ha reconocido que supuso una gran "decepción" para ella y que esta situación ha "afectado al matrimonio". Ambos se han mostrado dispuestos a trabajar en su relación y a dejar atrás este capítulo que ha puesto en jaque su historia de amor.

Laura y Lorenzo

¡El amor también ha triunfado entre Laura y Lorenzo! La catalana ha decidido dejar la empresa familiar tras los comentarios que su padre hizo sobre ella a la madre del sevillano y va a mudarse a la capital de Andalucía para vivir con su marido.

La pareja le explicó a Carlos Sobera que su relación funciona cuando están "muy cerquita" y que han decidido romper la distancia para apostar al máximo por su matrimonio, que ya ha superado la crisis que se desencadenó cuando una amiga de ella le contó que una amiga de la ex de Lorenzo le había dicho que Lorenzo y su exnovia habían estado hablando.

Si tú también quieres vivir la experiencia y casarte a primera vista, ¡apúntate al casting de la segunda edición!