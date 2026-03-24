Compartir







El paso de Ainhoa y Marc por 'Casados a primera vista' no ha dejado indiferente a nadie. Su relación, marcada por altibajos desde el inicio, terminó definitivamente tras el reencuentro seis semanas después, donde ambos confirmaron que no habían retomado el contacto y evidenciaron las profundas diferencias que les separaban.

Durante el especial, 'Casados a primera vista: ¿Para siempre?', la tensión entre ambos volvió a ser evidente. Ainhoa acusó a Marc de no mostrarse tal y como es fuera de cámaras, asegurando que “no se abría” en la convivencia. Una percepción que él negó rotundamente, defendiendo que siempre intentó comunicarse con ella, especialmente durante momentos clave como el viaje de luna de miel.

Las versiones enfrentadas no tardaron en aflorar. Mientras Marc aseguraba haber hecho esfuerzos por mantener el diálogo, Ainhoa desmentía algunas de sus afirmaciones, llegando incluso a asegurar que se sintió sola en momentos importantes del viaje. Por su parte, él reconoció haberse sentido incómodo durante la relación, describiendo la convivencia como una constante evaluación que le terminó superando. El desenlace llegó fuera de cámaras, cuando Marc decidió poner fin al matrimonio con una llamada telefónica. Aunque posteriormente intentó acercar posturas —incluso con un ramo de flores—, Ainhoa dejó claro que ya era tarde y que busca “un hombre maduro” a su lado.

PUEDE INTERESARTE Borja aclara cómo ha llevado su amigo Ismael las críticas por sus comentarios sobre el físico de Luciana

Ainhoa responde a los que la acusan de buscar fama

En medio de este contexto, la madrileña también ha tenido que hacer frente a las críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la acusan de haber participado en el programa con el objetivo de ganar notoriedad. Lejos de esquivar la polémica, Ainhoa ha respondido con contundencia, y lo ha hecho en exclusiva para esta web, defendiendo que sus decisiones dentro del formato estuvieron motivadas por un proceso más profundo de lo que se ha podido ver en pantalla. Según explica, su postura no fue impulsiva, sino fruto de una reflexión tras momentos complicados vividos durante la experiencia. La participante insiste en que hubo circunstancias y conversaciones relevantes que no se han mostrado, lo que habría condicionado su manera de actuar dentro del programa.

Paralelamente, Ainhoa ha continuado dejando mensajes en redes sociales que muchos interpretan como indirectas hacia su expareja. En uno de sus últimos vídeos, compartido el mismo día del reencuentro, aparece cantando una canción cuya letra parece reflejar su historia, lanzando un mensaje sobre el arrepentimiento y las segundas oportunidades.

Con el capítulo ya cerrado, ambos parecen haber tomado caminos separados, aunque su paso por el programa sigue generando debate entre los espectadores. Mientras Marc reconoce haberlo pasado mal tras la ruptura, Ainhoa se mantiene firme en su postura, defendiendo su actitud y reivindicando su experiencia más allá de lo que se ha visto en televisión.

Dale play al vídeo que encabeza este artículo para escuchar sus palabras, en excluisva.