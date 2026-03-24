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Tensión en 'El tiempo justo' tras el enfrentamiento entre Luis Pliego y Rocío Flores a raíz de unas declaraciones que han desatado amenazas legales. La polémica surge después de que Rocío Flores reaccionara con dureza a los comentarios vertidos en el programa sobre una supuesta relación del pasado de Gloria Camila. La joven no dudó en advertir públicamente al periodista: “Te invito a que des el nombre, que la demanda te está esperando”, asegurando que las insinuaciones “son denunciables”.

Además, mostró su malestar por tratarse de un asunto que, según afirmó, ya está en manos de abogados. También criticó que se pusieran sobre la mesa teorías que apuntaban a una presunta relación entre su padre y Gloria, algo que considera inapropiado y perjudicial.

"No tengo nada en contra de ti"

Ante estas declaraciones, Luis Pliego respondió de forma tajante en el mismo espacio televisivo, rebajando la tensión: “Yo no tengo nada en tu contra, absolutamente nada”, aseguró, dejando claro que no existe animadversión por su parte. El periodista defendió que en el programa simplemente se abordaron distintas teorías sin confirmar, subrayando que “las teorías no significan que sean reales”.

En este sentido, insistió en que no dio nombres ni afirmó la veracidad de ninguna de ellas: “De verdad, no soy tu enemigo”, zanjó Pliego, sorprendido por la reacción de Rocío Flores. El colaborador también señaló que mantiene una relación cordial con Gloria Camila, quien, según explicó, tampoco estaría molesta con él.

Rocío Flores: "Quiero ser educada"

Además, el programa ha conseguido la reacción de Rocío Flores a las palabras de Luis Pliego y Gloria Camila, que ha evitado responder y se ha mostrado correcta y educada, pero sin dar ninguna nueva información ante este conflicto.