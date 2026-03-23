Gloria Camila se pronuncia sobre las declaraciones virales de Rocío Flores acerca de su origen

Ana Carrillo 23 MAR 2026 - 17:56h.

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Rocío Flores se ha pronunciado sobre su conflicto con Gloria Camila en '¡De viernes!' y 'Fiesta', definiendo las acciones de su tía respecto a ella como "deleznables" y asegurando que le había parecido "surrealista e infantil" que la bloquease en Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes 2017' le ha contestado en 'El tiempo justo', donde ha asegurado que nunca desconfió de ella.

También ha reaccionado a un fragmento de las declaraciones de su sobrina que se ha hecho viral en redes. "A mí me ha dado exactamente igual que Gloria venga de Colombia, que le haya dado a luz mi abuela o venga de donde venga, yo la he tratado como mi hermana", fueron las palabras que Rocío dijo en 'Fiesta' y que han revolucionado a los espectadores, que la han criticado mucho.

"¿A ti cómo te han sentado?", le ha preguntado César Muñoz a la hija de Ortega Cano, que ha reaccionado a estas declaraciones de su sobrina. "El tema de lo de Colombia sé que ha sido muy mirado: conozco a Rocío y sé cómo habla Rocío", ha comenzado diciendo la colaboradora, cuyas declaraciones al completo tienes en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

¿Cómo es su relación con Rosa Benito?

Gloria Camila no solo ha tenido que hacer frente a las declaraciones de Rocío Flores, sino también a las de su tía, Rosa Benito, que estuvo en '¡De viernes!' y le pidió perdón a Ortega Cano por las críticas que le había dirigido durante años, especialmente en los años posteriores a la muerte de Rocío Jurado, cuando Rosa pasó a ser colaboradora de televisión.

La hermana de José Fernando ha aclarado qué relación tiene en la actualidad con la que fue mujer de su tío Amador Mohedano. Tienes su respuesta en el vídeo de arriba, ¡dale al play!