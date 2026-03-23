Gloria Camila contesta a Rocío Flores: "Yo no dudo de ella en ningún momento"

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Rocío Flores habló sobre su distanciamiento con Gloria Camila y sobre si es posible una reconciliación con ella en 'De viernes'. Tachó la actitud de Gloria Camila de bloquearla en las redes sociales como un gesto infantil: “Sabía perfectamente que bloqueándome iba a salir en los medios”, ha puntualizado. También, Rocío ha reprochado a su tía que hubiese dejado “la pelota en su tejado” al decir que ella no tenía que dar ninguna explicación. “Lo siento mucho, pero yo no he empezado esto”, ha asegurado.

Gloria Camila ha contestado a su sobrina en 'El tiempo justo': “Cuando ella dice que me he sentado delante de Leticia Requejo y que soy la que dice que la información la filtra Rocío, me gustaría saber si soy yo la que dijo eso o tú previamente habías dicho que habías hablado con Rocío. Mi actitud es de todo menos deleznable”.

La hija de Rocío Jurado defiende que ella nunca ha filtrado nada sobre su distanciamiento con su sobrina: “Yo no dudo de Rocío en ningún momento, al revés, se duda de que si yo te he dado la información a Leticia, por lo que lo que dice Rocío es falso”.

Gloria Camila: "Estoy impactada y enfadada porque no sé qué programa se ha visto"

Gloria Camila aclara si se arrepiente de haber bloqueado a su sobrina: “Soy persona, fue un momento de calentón, fui por la vía fácil sin pensar en ningún momento en la televisión, en ningún colaborador que se fuese a dar cuenta. Lo primero que hice fue intentar no entrar en el tema ni en detallar nada. No he hablado mal de ella, no la he puesto a los pies del caballo, al revés, realzo a una persona que ha sido importante en mi vida”.

Además, aclara cuál fue su reacción al ver la intervención de Rocío: “Estoy impactada y enfadada porque no sé qué programa se ha visto. En ningún momento pongo en duda a Rocío”.

Además, ha querido hablar sobre las declaraciones virales de Rocío Flores por su origen: "El tema de lo de Colombia sé que ha sido muy mirado: conozco a Rocío y sé cómo habla Rocío".

Gloria Camila no ha tenido que hacer frente solo al tema de su sobrina, su tía Rosa Benito, estuvo también en '¡De viernes!' y le pidió perdón a Ortega Cano por las críticas que le había dirigido durante años. La hermana de José Fernando ha aclarado qué relación tiene en la actualidad con la que fue mujer de su tío Amador Mohedano.