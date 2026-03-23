Joaquín Prat, a Gloria Camila sobre Rosa Benito: "La hemeroteca es como una guillotina"

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Rosa Benito reapareció en '¡De viernes!' y pidió disculpas públicamente a José Ortega Cano por sus conflictos pasados. "Me gustaría que esto se quedara aquí, quiero muchísimo a esa familiar. Yo pido perdón por el daño que se haya podido a hacer", dijo. Ahora, Gloria Camila -hija del extorero- ha respondido a las palabras de Benito y ha detallado cómo es su relación actual con la socialité.