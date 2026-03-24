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La histórica finca Cantora, durante décadas símbolo del universo personal y familiar de Isabel Pantoja, encara una nueva etapa tras su reciente venta, poniendo fin a años de problemas económicos y disputas en torno a la propiedad. El terreno había sido objeto de polémica por las deudas acumuladas y los intentos fallidos de desprenderse de ella, convirtiéndose en uno de los mayores quebraderos de cabeza de la artista en los últimos tiempos. Finalmente, la operación se ha cerrado como parte de una estrategia para sanear la situación financiera de la cantante, marcando un antes y un después en su patrimonio.

En 'El tiempo justo', Luis Pliego ha desvelado el nuevo e inesperado futuro que le espera a la mítica finca Cantora tras la venta por parte de la cantante, Isabel Pantoja: "Se va a hacer una plantación de pistachos, que ha triplicado su precio", comenzaba. Además, el periodista ha querido esclarecer que el comprador ha adquirido la deuda que tenía la finca, un detalle clave que explica cómo se ha podido cerrar finalmente la operación tras años de incertidumbre.

Canales Rivera: "Ahí viví los días más felices de mi vida"

Las reacciones en plató no han tardado en llegar, dejando a todos con la boca abierta tras conocer que la que fuera el refugio de la tonadillera se convertirá, según las informaciones del periodista, en una plantación para cultivar pistachos, un negocio en auge en España. "Esto ha sido una crónica de una muerte anunciada", decía José Antonio Canales Rivera al descubrir la noticia, recordando con emoción que ahí vivió sus "días más felices".