Joaquín Prat le da un consejo a Alejandra Rubio tras anunciar que abandona la televisión

Ana Carrillo 24 MAR 2026 - 18:04h.

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Alejandra Rubio ha anunciado en 'Vamos a ver' que va a retirarse temporalmente de la televisión y ha explicado que llevaba tiempo meditando esta decisión pero que se ha precipitado por su tenso rifirrafe de la tarde anterior con la periodista Sandra Aladro, que le dijo que había comercializado con su embarazo y que no había sido bonito que dijera frases como que había estado "escondiendo la tripa" para poder dar la exclusiva. La hija de Terelu Campos ha entrado en directo a 'El tiempo justo' para hablar por teléfono con Joaquín Prat, que le ha dado un consejo al conocer su decisión.

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"Creo que más allá de lo principal que es vivir con tranquilidad tu embarazo cerca de tu pareja y con tu otra criatura, yo no volvería a tele hasta que no resuelvas la dicotomía de la que hablabas con Patricia Pardo", le ha dicho el presentador a la sobrina de Carmen Borrego, haciendo referencia a unas palabras que por la mañana le había dicho la presentadora de 'Vamos a ver', que había señalado que Alejandra vive "en una contradicción" constante porque no le gusta vender su vida y sin embargo lo hace.

La novia de Carlo Costanzia se ha mostrado de acuerdo con el comunicador, aunque no ha coincidido con él en la lectura que él ha hecho de lo ocurrido en el programa de ayer. Joaquín Prat también le ha dicho a Alejandra que él ha vuelto a ver la discusión con Sandra Aladro y que ha cambiado su opinión: "Te voy a ser sincero: de la misma manera que ayer me fui de aquí con una sensación parecida a la tuya, volviendo a ver la entrevista no me parece que nuestra compañera Sandra Aladro hiciese ninguna insinuación sobre cuestiones médicas".

"Sí que la hizo, Joaquín", le ha respondido Alejandra, que ha revelado que eso ocurrió "en las pausas de los vídeos, cuando no estábamos en directo". La llamada al completo entre Joaquín y Alejandra está ene l vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!