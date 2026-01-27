Cantora, a subasta por un millón: "La persona que compre esa finca se va a encontrar una ruina"

Isabel Pantoja lleva cinco años sin pagar la mensualidad de la hipoteca

El fin de la mítica finca de la cantante Isabel Pantoja podría estar muy cerca, ya que sale a subasta por un precio de 1 millón de euros.

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', da todos los detalles sobre la subasta de Cantora en 'El tiempo justo": “Sale a subasta a principios del mes que viene, seguramente. Lo que ha salido ya a la venta es la deuda. Isabel Pantoja tiene una deuda de 2,2 millones de euros, lleva cinco años sin pagar la mensualidad de la hipoteca, 12.000 euros. Incapaz de pagar esa deuda, el banco se la ha quedado y ahora la va a subastar, pero previamente va a vender esa deuda por la mitad de precio, por lo que quien compre esa deuda parte con beneficio en la subasta”.

También da información sobre el estado actual de la finca: “Son 370 hectáreas de terreno y la vivienda de más de 1.200 metros cuadrados. La casa está completamente arrasada, no han dejado ni un interruptor, ni un enchufe, no han dejado nada. La persona que compre esa finca se va a encontrar una ruina”.

Luis Pliego, sobre la salida a subasta de Cantora: "Kiko Rivera ha perdido la herencia que le dejó su padre"

Explica qué uso va a poder darle el futuro dueño a la finca: “Son 370 hectáreas de secano, allí no puedes plantar nada porque no hay agua para regarlo, y una vivienda sobre la que tampoco puedes edificar porque es una vivienda rústica, no puedes montar un hotel”.

Por último, explica que la salida en subasta de Cantora también afecta a Kiko Rivera: “Kiko Rivera ha perdido la herencia que le dejó su padre, que era casi la mitad de Cantora”.