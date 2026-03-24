Compartir







Drástica e implacable se ha mostrado Gloria Camila contra todos los que han podido filtrar algún tipo de información sobre su vida. Está apartando a gente de su entorno, especialmente de un grupo de amigos que comparte con Rocío Flores, que se resquebraja por completo. La discusión que las lleva a bloquearse mutuamente, supuestamente, tiene que ver con una tercera persona que podría haber filtrado conversaciones a colaboradores de televisión.

Leticia Requejo habla en 'El tiempo justo' sobre el distanciamiento entre Rocío y Gloria: "Ayer les pedí a Gloria Camila y Rocío Flores que lo dejaran aparte. Nunca se revelan las fuentes y el punto no es quién es la fuente o el topo, aquí la movida es que ha habido una discusión entre tía y sobrina y las dos partes están intentando desviar el foco para no centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es saber lo que ha pasado entre ellas dos".

Leticia Requejo: "Gloria no está en su mejor momento"

Luis Pliego acusa a tía y sobrina de ser las topas: "Las topas son ellas dos, porque son ellas las que lo están contando a otras personas. Ninguno de nosotros estaba en esas conversaciones; si salen los detalles es porque ellas lo han compartido con alguien".

Leticia Requejo explica que Gloria se ha alejado del grupo de amigas que comparte con Rocío: "Yo ayer le pregunto a Gloria si ha tenido más problemas con ese entorno, porque sé que ha tenido conflictos con ese grupito de amigas. Este grupo ya ha vivido discusiones entre Rocío y Gloria en los últimos meses, en las que ambas suben el tono y dicen cosas no muy bonitas. Gloria no está en su mejor momento porque, además de apartar a Rocío, hay personas que se han apartado de ella".