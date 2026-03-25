Lidia González 25 MAR 2026 - 15:54h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre el momento personal que atraviesa tras su ruptura con Rubo Blanco

¡No te pierdas el capítulo completo! Disponible en Mediaset Infinity

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Jennifer Lara está tomando importantes decisiones tras su inesperada ruptura con Rubo Blanco y ha querido explicar en qué punto se encuentra. Después de someterse a una ligadura de trompas y contar los detalles de la operación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela si está abierta al amor. La influencer se confiesa por completo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infintiy!

“Mi corazón late fuerte”, comienza explicando la creadora de contenido. Tras haber pasado un delicado momento personal y descubrir que el padre de su hijo se había dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas, se sincera sobre su situación actual. Con mucha ilusión por haber conseguido superar el bache en el que estaba sumida, Jennifer Lara habla claro: “Me están pasando cosas bonitas y estoy valorando cosas que antes no valoraba”.

Jennifer Lara actualiza su estado de salud tras su operación

Jennifer Lara se ha sometido a una ligadura de trompas y ha contado todo el proceso. Días después de la intervención, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ actualiza su estado de salud tras su operación y muestra las marcas que tiene. Además, la creadora de contenido se sincera sobre las consecuencias de esta cirugía y confiesa si se arrepiente de su decisión. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!