Logo de telecincotelecinco
Logo de MtmadMtmad
Jennifer Lara situación sentimental

Jennifer Lara desvela si está abierta al amor: “Mi corazón late fuerte”

Jennifer Lara desvela si está abierta al amor Un nuevo amanecer by Jennifer Lara Temporada 1 Top Vídeos 38
Momentazo de 'Mi momento': Jennifer Lara desvela si está abierta al amor. mtmad
Compartir

Jennifer Lara está tomando importantes decisiones tras su inesperada ruptura con Rubo Blanco y ha querido explicar en qué punto se encuentra. Después de someterse a una ligadura de trompas y contar los detalles de la operación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela si está abierta al amor. La influencer se confiesa por completo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infintiy!

“Mi corazón late fuerte”, comienza explicando la creadora de contenido. Tras haber pasado un delicado momento personal y descubrir que el padre de su hijo se había dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas, se sincera sobre su situación actual. Con mucha ilusión por haber conseguido superar el bache en el que estaba sumida, Jennifer Lara habla claro: “Me están pasando cosas bonitas y estoy valorando cosas que antes no valoraba”.

PUEDE INTERESARTE

Jennifer Lara actualiza su estado de salud tras su operación

Jennifer Lara se ha sometido a una ligadura de trompas y ha contado todo el proceso. Días después de la intervención, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ actualiza su estado de salud tras su operación y muestra las marcas que tiene. Además, la creadora de contenido se sincera sobre las consecuencias de esta cirugía y confiesa si se arrepiente de su decisión. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!

Temas