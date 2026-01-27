Lidia González 27 ENE 2026 - 11:46h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se realiza una operación de pecho y muestra el resultado, en exclusiva

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con Rubo Blanco tras su ruptura

Jennifer Lara ha tomado una firme decisión que ya había avanzado a todos sus seguidores, pero ha llegado el momento de ponerla en práctica. Después de anunciar su inminente paso por quirófano, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se somete a una operación de aumento de pecho. Con muchos nervios, la influencer comparte cómo lo ha vivido y muestra su impresionante cambio físico antes y después. En exclusiva, confiesa sus primeras sensaciones y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada en ‘Un nuevo amanecer’, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que no está pasando su mejor momento tras su ruptura con Rubo Blanco, ha cambiado por completo el chip y ha dado el paso de cuidarse a sí misma. Por este motivo, ha querido hacer este cambio en su físico que, a pesar de no tener un complejo, siempre le ha estado rondando la cabeza. “Quiero verme el pecho bonito, quería arreglarlo”, aseguraba la influencer. A pesar de estar muy convencida de ello, lo cierto es que admite que tiene miedo de que no le quede acorde a su cuerpo.

La vallisoletana entra al quirófano con muchos nervios y entre bromas de sus acompañantes para tratar de tranquilizarla. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha mostrado todo el proceso de su operación de pecho sin filtros. Además, lo cuenta todo sobre su intervención con todos los detalles: desde el tamaño de la prótesis que le han colocado, si se ha intervenido por debajo del músculo hasta el tipo de caída que tiene.

Jennifer Lara muestra su cambio físico: su primera reacción

Jennifer Lara ha tenido que enfrentarse al espejo después de someterse a la operación de pecho para ver el resultado. Siempre acompañada de su hermano y su mejor amigo, quienes han sido sus grandes apoyos en este momento, la influencer se quita las vendas y muestra, por primera vez, su gran cambio físico. La creadora de contenido comparte su primera reacción y se sincera como nunca.

Jennifer Lara ha querido compartir todos los detalles sobre la operación de aumento de pecho que se ha realizado. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha grabado todo el proceso desde que ha entrado en la habitación del hospital hasta que se ha visto por primera vez. Sincera como siempre, la creadora de contenido lo cuenta todo y explica cómo se va a enfrentar al postoperatorio teniendo un hijo pequeño. ¡Descubre el nuevo aspecto de la vallisoletana y resuelve todas las dudas!