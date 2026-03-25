Lidia González 25 MAR 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta todos los detalles de la operación y se sincera sobre su recuperación

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Jennifer Lara, por fin, ha podido dar el importante paso que llevaba mucho tiempo esperando. Después de acudir al médico para obtener una segunda opinión y de anunciar la decisión que ha tomado sobre su futuro como madre, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se somete a una ligadura de trompas. La creadora de contenido ha contado todos los detalles sobre el proceso y se sincera sobre el posoperatorio. ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infintiy!

Tras el duro revés que se llevó con la repentina ruptura con su última pareja y padre de su hijo Asia, Rubo Blanco, la vallisoletana se sinceraba sobre su deseo de tener más hijos. A pesar de que quería formar una familia junto a ellos y su hija, Ángel, Jennifer ha cambiado sus planes por completo. Después de esperar mucho tiempo para poder hacerlo posible, la creadora de contenido se realiza la operación y cuenta cómo ha ido: “Estuve un par de horas en recuperación porque no me despertaba”.

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Ahora que la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha podido hacerse la ligadura de trompas, ha contado cómo se siente y confiesa si cree que puede arrepentirse de haber tomado esta decisión radical. Además, después de hacerse una operación de aumento de pecho, la creadora de contenido se sincera sobre el momento que atraviesa: “Estoy aceptando y entendiendo que la vida viene como viene”.

Jennifer Lara habla sobre la recuperación de su operación

Jennifer Lara no solo se ha abierto en canal para sincerarse sobre el proceso emocional al que se ha enfrentado al decidir entrar en el quirófano para ligarse las trompas, sino que también ha hablado de la parte física de este procedimiento. Por ello, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre la recuperación de su operación y cómo está siendo su posoperatorio.

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Jennifer Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad para compartir con todos sus seguidores la importante operación a la que se ha sometido. La vallisoletana cuenta todos los detalles sobre la ligadura de trompas que se ha realizado y cómo están siendo sus primeros días de postoperatorio. Además, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ enseña las cicatrices que tiene. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado la influencer, en exclusiva, para Mediaset Infinity!