Lorena Romera 25 MAR 2026 - 14:08h.

El torero ha aclarado la razón por la que decidió hacer con el capote esos movimientos que no han tardado en viralizarse

José Ortega Cano se pronuncia sobre el distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores

Compartir







José Ortega Cano ha explicado el motivo por el que hizo esos movimientos con el capote que no han tardado en hacerse virales. El torero acudía a un evento solidario, organizado en la Iglesia de San Antón, en Madrid, donde aprovechó para mostrar su faceta más contorsionista. En mitad de la actuación de la cantante Glenda Gaby, el padre de Gloria Camila y José Fernando empezó a realizar piruetas que han dejado a todos sin palabras y que hoy inundan las redes sociales. Ahora, el que fuera marido de Rocío Jurado se ha sincerado sobre la razón de esta especie de danza.

Lo ha hecho frente a los micrófonos de 'Europa Press', que le han abordado a la entrada de su casa. Con mucha amabilidad, el diestro ha atendido a los medios de comunicación para puntualizar que lo que hizo "no fue un baile". Cuando le dicen que hoy "no hay nadie en España que no esté hablando de él y de su capote", él responde un "ah, muy bien", con cierto orgullo y una mueca en forma de sonrisa.

Pero no fue un baile, señala. "Fue una... un poco... Estaba en una iglesia, del Padre Ángel y, nada, me dio por... hacer eso con el capote y a su vez flexioné las piernas y los bazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien", ha expresado con total naturalidad. Unas declaraciones en las que no ha tenido problema a la hora de reconocer que "siempre" ha tenido mucho arte y que ese momento viral sobre el escenario es una prueba más de ello.

"Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con una sonrisa, José Ortega Cano se ha despedido de la prensa, abordando muy tranquilo el tema que hoy acapara todo tipo de titulares. Unas declaraciones en las que habla de su "buena forma" y deja claro el motivo por el que decidió realizar esta serie de movimientos que han dejado a muchos atónitos.