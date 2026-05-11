Lorena Romera 11 MAY 2026 - 16:01h.

La pareja de Omar Montes ha compartido una dura reflexión tras salir a la luz la paternidad del cantante

Hablamos con el entorno de Omar Montes y Rocío Martín sobre su embarazo y su presunta relación

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La estabilidad familiar de Omar Montes se tambalea tras el terremoto mediático desatado por Rocío Martín, que estaría esperando un hijo suyo. La empresaria se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para revelar detalles de su embarazo. Una noticia que ha provocado reacciones inmediatas en su entorno, especialmente en su pareja y madre de su segundo hijo. Lola Romero, que habría abandonado el domicilio familiar, ha compartido un significativo mensaje a través de sus redes.

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Según informaba la periodista Pilar Vidal, la madre del pequeño de siete meses "se ha marchado del hogar familiar", ya que ella era "conocedora de la infidelidad", pero no del embarazo. Al parecer, la joven habría estado dispuesta a perdonar un desliz, pero no estaría preparada para pasar por alto esta futura paternidad del ganador de 'Supervivientes'.

En medio de este doloroso proceso y habiendo puesto "tierra de por medio", Lola ha roto su silencio de forma indirecta a través de TikTok, donde ha reposteado una serie de mensajes que dejan entrever cómo está viviendo este trance: "Odio que rompan las promesas. Soy muy indecisa. Suelo amar mucho y no poco. Parezco fría, pero en el fondo soy muy sensible. Me río casi todo el tiempo. Hablo mucho cuando estoy en confianza. Me gusta ver bien a las personas que quiero. Aprecio los pequeños detalles que nadie nota".

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Una descripción con la que parece reivindicar su persona frente a la traición que ha sufrido. Pero este no es el único vídeo que ha reposteado en los últimos días. El mensaje más revelador es en el que habla de sus creencias: "Dios te dará alegría en la misma medida que sufriste y llenará de bien los años que te dolieron".

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Con estas palabras, Lola Romero confirma que está atravesando una etapa de lo más convulsa y dolorosa tras salir a la luz este embarazo de Rocío Martín, que estaría esperando un hijo de Omar Montes. Por el momento, la joven prefiere mantenerse al margen del foco mediático mientras asimila la noticia que podría cambiar su futuro familiar.