Lorena Romera 11 MAY 2026 - 12:35h.

El ganador de 'Supervivientes' ha roto el cristal de un coche para rescatar a un perro que jadeaba solo en su interior

La amante de Omar Montes desvela los detalles de su relación con el cantante y su reacción al embarazo

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A pesar de la entrevista en '¡De Viernes!' de Rocío Martín, donde ha dado detalles de su presunto embarazo con Omar Montes, él continúa ajeno a la polémica. Al menos, en lo que a sus redes sociales se refiere. En esta ocasión, el ganador de 'Supervivientes' se ha convertido en noticia por reventar la puerta de un coche en el parking de un centro comercial para rescatar a un perro al que habían dejado encerrado mientras sus sueños disfrutaban de una tarde de ocio.

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Lejos de todo lo que tiene que ver con su presunta futura paternidad -y de la marcha de casa de Lola Romero, madre de su hijo de siete meses-, Omar Montes acapara hoy titulares por una historia que mezcla heroísmo y mucha tensión.

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En el parking de Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, el cantante ha actuado de urgencia ante una situación que podría haber terminado en tragedia. Ante la mirada atónita de los allí presentes, el artista ha reventado la puerta de un coche para rescatar a un perro al que habían dejado encerrado en un vehículo mientras sus dueños "veían una película o comían en el Burger".

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La mascota estaba jadeando y saltaba de un asiento a otro, como pidiendo auxilio. "Pobrecito, pobrecito", no dejaba de decir Omar Montes al ver la situación. "Sácalo, sácalo", le decían sus amigos. Al ver el sufrimiento del can, el de Pan Bendito se puso manos a la obra, reventando la puerta del copiloto, haciendo saltar por los aires el cristal de la ventana.

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"Tranquilo, chiquitín. Ya está", decía el artista al perro cuando ya le tiene entre sus brazos. "Vamos a darle agua... O le llevamos al veterinario", barajaba. Tras denunciar la situación a través de stories y emitir en directo a través de Instagram el momento del rescate, el ganador de 'Supervivientes' ha emitido un comunicado:

"La perrita ya se quedó con sus dueños. No me arrepiento de haber roto una ventana por sacar a un animal que lleva 2 horas solo y encerrado en un coche llorando. Me tocará pagar la ventanilla, pero la pago con gusto. Si los dueños del perro leen esto, espero que hayáis entendido que un perro no es un juguete y no se puede dejar en un coche encerrado mientras veis una película o cenáis en el Burger".

Con estas palabras, Omar Montes ha puesto el foco en la irresponsabilidad ciudadana, criticando que se priorice el ocio por encima de la vida de tu propia mascota. A pesar de que ahora se enfrenta a las consecuencias y a esa reclamación de los dueños por los daños del coche, el cantante reconoce que volvería a hacerlo para poner a salvo la integridad del animal.