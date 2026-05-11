La vida actual de Elena Adsuara, ex de David Vaquero: influencer lifestyle y con nuevo amor

telecinco.es Madrid, 11 MAY 2026 - 10:03h.

Elena Adsuara, expareja de David Vaquero, ha encontrado su hueco en las redes sociales gracias su contenido lifestyle

El soltero VIP de 'LIDLT' reacciona al ver en televisión las imágenes de sus besos con Leila: "¡Vaya tela!"

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La historia de Elena Adsuara, expareja de David Vaquero, soltero VIP y máxima tentación de Leila en la actual edición de 'La isla de las tentaciones', quedó grabada en la memoria de los espectadores desde el mismo instante en que se desmayó en una de las hogueras. Lo que comenzó como una prueba de amor terminó convirtiéndose en uno de los relatos más duros y comentados del programa. Su hoguera final, cargada de emoción, lágrimas y decisiones firmes, marcó un antes y un después en su vida. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces.

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El paso de Elena Adsuara por 'LIDLT'

Cuando Elena Adsuara llegó a 'La Isla de las Tentaciones' lo hizo de la mano de David Vaquero, tentador de 'LIDLT', con quien mantenía una relación de dos años y medio. Como muchas parejas que aterrizan en el formato, ambos buscaban poner a prueba su amor, reforzar la confianza y salir más unidos. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos tomó un rumbo completamente inesperado.

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Uno de los momentos más impactantes fue la infidelidad de David con María Brunn. A medida que avanzaban las hogueras, la joven fue enfrentándose a imágenes difíciles de digerir. Cada visionado suponía un golpe emocional que la acercaba, inevitablemente, a una decisión que cambiaría su vida.

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El momento de la hoguera final fue, sin duda, uno de los más intensos. Frente a frente la influencer tomó la palabra y, con una mezcla de tristeza y firmeza, decidió poner fin a la relación. No hubo marcha atrás. Elena Adsuara abandonó el programa sola, emocionalmente tocada, pero con una claridad que marcaría su camino posterior. La pareja no solo no retomó su relación, sino que tampoco mantuvieron ningún tipo de amistad o contacto. Cada uno siguió su camino, cerrando un capítulo que había quedado definitivamente atrás.

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Discreción y redes sociales

Uno de los aspectos que más curiosidad genera sobre la vida actual de Elena Adsuara, exconcursante de 'LIDLT' es su faceta profesional. A diferencia de otros rostros televisivos que optan por una exposición constante, ha sabido encontrar un equilibrio entre lo público y lo privado.

Se sabe que trabaja en la empresa familiar, aunque no han trascendido detalles concretos sobre el sector o el rol que desempeña. Esta discreción forma parte de su manera de gestionar la fama. Paralelamente, Elena ha desarrollado una sólida presencia en redes sociales, donde se ha consolidado como influencer.

Con más de 200.000 seguidores, su perfil se ha convertido en un espacio en el que comparte su día a día desde una perspectiva cuidada y cercana.

Sus contenidos giran en torno a varios pilares, viajes, moda, estilo de vida saludable y pequeñas pinceladas sobre su vida personal sin caer en la sobreexposición.

Enamorada de un futbolista

Después de su ruptura con David Vaquero, la influencer atravesó un periodo de recuperación emocional. No fue un proceso inmediato. La exposición mediática, sumada al dolor de la traición, hizo necesario un tiempo de introspección y sanación.

Con el paso de los meses, la joven volvió a abrirse al amor. Su primera relación conocida tras el reality fue con el futbolista Yeremy Pino. La pareja hizo oficial su noviazgo en torno a junio de 2023, compartiendo en redes sociales imágenes de viajes, momentos románticos y escenas cotidianas que reflejaban complicidad.

Durante un tiempo, su relación pareció consolidarse, pero en septiembre de ese mismo año todo cambió. De manera repentina, ambos eliminaron cualquier rastro de su historia en redes sociales, incluyendo fotografías y menciones. Además, se produjo un bloqueo mutuo, lo que evidenciaba una ruptura poco amistosa o, al menos, abrupta.

Tras ese episodio, Elena volvió a mantener un perfil discreto en lo sentimental, hasta que, a finales de 2024, comenzaron a surgir rumores sobre una nueva ilusión. Finalmente, se confirmó su relación con el futbolista Roberto Fernández.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado sólida y muy unida. Sus redes sociales reflejan una relación basada en la complicidad, los viajes compartidos y los planes tranquilos. Escapadas románticas, días de desconexión y momentos en casa forman parte de su rutina.

Uno de los hitos más tiernos de esta etapa llegó en agosto de 2024, cuando decidieron ampliar la familia con la llegada de Canela, un caniche color canela que rápidamente se convirtió en protagonista de sus vidas.

La mascota, cuidada y mimada, aparece frecuentemente en sus publicaciones, mostrando una faceta más íntima y hogareña de la pareja.