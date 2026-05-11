Lorena Romera 11 MAY 2026 - 10:43h.

Aida Domènech se ha pronunciado sobre la marcha de Anabel Pantoja de In Management y aclara el motivo real

La sobrina de Isabel Pantoja da explicaciones tras abandonar la agencia de Dulceida

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Tras seis años de exitosa trayectoria en común, Anabel Pantoja ha decidido poner fin a su camino profesional con Dulceida al abandonar su agencia de representación. Después de las declaraciones de la exconcursante de 'Supervivientes', Aida Domènech ha roto su silencio para explicar los motivos reales de esta sonada ruptura laboral.

Hace apenas unos días, la sobrina de Isabel Pantoja sorprendía con unos stories en los que anunciaba ponía punto y final a su etapa con In Management para emprender un nuevo rumbo. Aunque hacía especial hincapié en que su decisión no era fruto de ningún conflicto, ahora ha sido la catalana la que ha tomado la palabra para zanjar cualquier tipo de polémica.

La pareja de Alba Paul, concursante actual de 'Supervivientes', ha querido dejar claro que entre ellas no existe ningún problema, ni personal ni profesional: "Nada, ayer lo hablamos, porque ella tenía un evento, yo otro. Al final las dos nos llevamos muy bien". Con estas palabras, la empresaria ha confirmado que, a pesar de la marcha de la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja de su agencia, su relación continúa siendo fluida.

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Un testimonio en el que la fundadora de la agencia ha recordado muy satisfecha el camino que han recorrido juntas, destacando que su equipo fue clave en los inicios profesionales de Anabel en lo que a su carrera como influencer se refiere: "Estoy superorgullosa del trabajo, y ella también, yo lo sé, del trabajo que hemos hecho con ella, que ha hecho el equipo, durante estos seis años... porque relativamente ella empezó con nosotros en esto de influs".

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Negando cualquier teoría sobre un desacuerdo o malentendido, Dulceida ha explicado que el principal motivo de la salida de la sobrina de la tonadillera de In Management es su búsqueda hacia nuevos formatos. Mientras que su agencia tiene un estilo enfocado al lifestyle, el estilo de las redes de Anabel Pantoja está evolucionando más hacia "el humor y los podcast".

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"Lo que pasa es que luego hay rachas. A lo mejor, en el punto en el que está ahora Anabel, le va mejor en la agencia a la que se ha ido, que hacen más cosas de humor o podcast, y no tanto lifestyle. Yo lo espero, la verdad", ha explicado Dulceida con naturalidad. Para concluir, la creadora de contenido ha querido dejar claro que entre ellas "no ha pasado nada raro ni nada", confirmando así que el fin de su relación contractual ha sido simplemente una decisión profesional, con fines estratégicos.