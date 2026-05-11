telecinco.es 11 MAY 2026 - 14:03h.

La influencer reacciona al intercambio de mensajes entre Isabel Pantoja y su hija

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Isa Pantoja daba un giro de 180º a su entrevista en '¡De Viernes!' cuando contaba de manera inesperada que su madre le ha escrito. Un intercambio de mensajes que supone un acercamiento entre madre e hija tras una importante brecha familiar que se estaba alargando más tiempo del deseado para ella. Ahora ha sido Anabel Pantoja la que se ha pronunciado sobre este paso al frente de la tonadillera y ha opinado sobre este cambio de rumbo en la dinámica familiar.

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Visiblemente emocionada, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' y pedía perdón por hacer saltar por los aires la escaleta prevista: "Mi madre me ha escrito y yo le he respondido. Todavía no me lo creo, quiero poner los pies en la tierra e ir paso a paso".

Tras seis años de distanciamiento, la pareja de Asraf Beno, y madre de dos hijos, explicaba cómo se siente ante este nuevo rumbo: "La primera impresión ha sido de felicidad. Hemos intercambiado mensajes. No sé a dónde va a ir ahora eso. No quiero hacerme muchas ilusiones, no quiero volver a pasarlo mal. No quiero volver a perderla. Estoy muy contenta, pero también tengo miedo".

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"Estoy muy contenta, pero también tengo miedo"

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Una Isa Pantoja que confesaba que tuvo que acudir a su prima, Anabel Pantoja, para verificar que verdaderamente se trataba de su madre. "Quise comprobar si era su teléfono, porque yo no lo tengo, así que escribí a Anabel y le pregunté y me lo confirmó. Ahí fue cuando fui consciente", explica. Ahora la influencer tiene "la esperanza de poder mirarla a los ojos y preguntarle por qué desapareció" de su vida.

Ante este panorama, Anabel Pantoja ha reaccionado con una mezcla de alegría y prudencia, queriendo sobre todo mantenerse al margen, pero arropando públicamente a su prima. "Me alegro de corazón, pero yo es una cosa que no me quiero meter en nada. Les pertenece a ellas, igual que con Kiko. Quiero estar al margen, porque eso es su intimidad", ha declarado la sevillana.

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"Isa es muy buena, y es muy buena mamá, y está pasando un momento muy bonito, que además hablamos mucho, y creo que lo está haciendo muy bien con Cairo y con Alberto. De hecho yo le pido consejo muchas veces, así que se merece lo mejor. Ella y mi sobrina", ha subrayado, refiriéndose a ese acercamiento por parte de Isabel Pantoja.