Kate Middleton se sometió a un "antiguo ritual japonés" para complementar el tratamiento contra su cáncer

Ya se han publicado algunos extractos inéditos del libro 'William & Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story', del biógrafo Russell Myers

El emotivo vídeo de Kate Middleton por el Día Mundial contra el Cáncer: "No estáis solos"

Compartir







A principios de 2024, todo cambió en Buckingham: primero llegó el anuncio del cáncer del rey Carlos III y, tan solo un mes después, se desveló el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, tras una operación abdominal programada. La declaración, emitida en vídeo por la propia princesa, confirmaba que estaba recibiendo quimioterapia preventiva y afrontando uno de los desafíos más duros de su vida y de la de su familia.

Lo que siguió fue un año de incertidumbre, incógnitas, sin presencia pública y con la salud siendo su máxima prioridad. Ahora, un año después de que la Corona británica aseverara que la enfermedad de la princesa se encontraba en remisión, han salido a la luz más detalles de su situación ante la publicación del libro 'William & Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story', del biógrafo Russell Myers.

Esta obra, que se publicará el 26 en febrero, ofrece una "mirada sin precedentes a las luchas personales y privadas que han moldeado al príncipe y la princesa de Gales", cuenta el escritor.

PUEDE INTERESARTE El rey Carlos III cumple dos años con cáncer: su vida actual en plena polémica y lo que se sabe sobre su salud

También revelará aspectos inéditos de su vida en común: desde su breve ruptura en 2007 y cómo la fallecida reina Isabel II hizo posible su reconciliación hasta el 'adiós' de los Sussex, el cáncer de la princesa y la relación entre Guillermo y el soberano británico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tratamiento alternativo al que se sometió Kate Middleton

Los tabloides británicos ya han publicado extractos del libro, y una de las partes que más ha llamado la atención ha sido el "antiguo ritual japonés" al que se sometió la princesa para complementar el tratamiento contra su cáncer.

De acuerdo a la información de Myers, y que recoge 'The Mirror', Middleton apostó por la "curación natural" para tratar su cáncer sometiéndose a un antiguo ritual japonés, además de su tratamiento hospitalario "convencional". Una decisión que se sumaría a la que optó su suegro, Carlos III.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ya había trascendido que el rey estuvo recibiendo un tratamiento contra el cáncer descrito como "pionero, altamente especializado y menos invasivo" por parte de los tabloides. "El tratamiento del cáncer ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y es más inteligente que antes. Por lo tanto, la eficacia y los efectos secundarios han mejorado significativamente", explicó una fuente al citado medio.

'The Times' también apuntó que el padre del príncipe Guillermo se había sometido a tratamientos alternativos, incluyendo la ayurveda, una práctica medicinal tradicional de la India. Además, Carlos III y su esposa han participado en terapias destinadas a rejuvenecer, desintoxicar y fortalecer el sistema inmunológico.

Cabe recordar que el doctor Michael Dixon es el jefe del equipo médico de la Casa Real británica y uno de los mayores aliados del monarca en la defensa de la homeopatía y tratamientos holísticos como apoyo a la medicina convencional, buscando un enfoque que englobe la mente, el cuerpo y el espíritu. "Su posición es que las terapias complementarias pueden acompañar los tratamientos convencionales, siempre que sean seguras, apropiadas y basadas en evidencia", aclaró el Palacio de Buckingham ante las críticas que surgieron cuando el médico fue nombrado jefe del Royal Medical Household.

Aunque ahora no revelan qué tipo de ritual japonés se trata, Kate Middleton también se habría interesado por probar otros tratamientos además de la quimioterapia. Prueba de ello han sido los mensajes que la princesa ha ido compartiendo en las redes sociales sobre su cáncer, aseverando que la naturaleza se había convertido en su "santuario" y que le había "ayudado a sanar" y a comprender "el poder de la naturaleza y la creatividad en la sanación colectiva".

"Es a través de la naturaleza que podemos comprender plenamente la verdadera interconexión de todas las cosas, la importancia del equilibrio, la renovación y la resiliencia. Conectar con la naturaleza nos ayuda a experimentar una comprensión más profunda de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y de los demás", manifestó en una de sus publicaciones.

La reacción del príncipe Guillermo al cáncer de Kate Middleton

Según personas cercanas al heredero al trono, él propio Guillermo describió el momento en el que supo que Kate tenía cáncer: "Fue como si me hubiera atropellado un autobús".

Otra fuente citada en el libro explica que la noticia lo dejó en un estado de "desorientación total, brutal y repentina". "En un momento la vida era normal y al siguiente, todo cambiaba", habría confesado el heredero al trono a su entorno. Y es que no solo se enfrentaba a la posibilidad de perder a su compañera de vida, sino que al mismo tiempo su padre, Carlos III, también estaba lidiando con su propio cáncer, haciendo de 2024 un año extremadamente complejo para los Windsor.

Tras el anuncio del cáncer de su esposa, el príncipe se ausentó de algunos compromisos oficiales para estar más cerca de su familia, tratando de dar un sentimiento de normalidad a sus hijos mientras Kate estaba en tratamiento.

Kate completó su tratamiento en septiembre de 2024 y en enero de 2025 confirmó oficialmente que su cáncer estaba en remisión. Desde entonces, la princesa ha retomado gradualmente sus compromisos públicos tanto en solitario como junto a Guillermo.