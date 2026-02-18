Patricia Fernández 18 FEB 2026 - 20:42h.

Los que vivieran un romance en el pasado vuelven a verse las caras para decirse las cosas claras

'Tentaciones Privé': Programa 4, completo

Compartir







Maica Benedicto y Albert Barranco se han reencontrado en el plató de 'Tentaciones Privé' después de todo lo que pasó entre ellos cuando convivieron en 'Los vecinos de la casa de al lado' y lo que se generó tras este intenso 'romance' entre ellos.

"Una desconocida", así se calificaba Maica cuando Marta Peñate le preguntaba lo que es de Albert Barranco y explicaba esto: "No me ha saludado al entrar ni me ha mirado a la cara, pero no me importa". Pero él negaba que esto hubiera pasado: "He dicho hola". El que también respondía a la pregunta de la presentadora: "Es una conocida que conocí en un reality y ya está".

PUEDE INTERESARTE El cara a cara definitivo de Nieves y Albert Barranco: salen sus mensajes a la luz y ella acaba reconociendo que tontearon

¿Por qué le dijo Barranco a Maica que se iba a un reality de cocina cuando iba a 'La isla de las tentaciones'?

Momento en el que Maica aprovechaba para desvelar lo que le dijo él cuando se fue a 'La isla de las tentaciones' cuando estaban hablando, el que le dijo que se iba a un reality de cocina cuando realmente iba como tentador a República Dominicana.

A colación de esto, Albert Barranco confesaba que Maica no tiene ya un hueco en su corazón, pero que en su momento "sí le gustó", aunque ella no se lo creía: "Si te gusta una persona piensas en ella tienes responsabilidad afectiva. Tu pensamiento era quedar conmigo después de la isla porque me dijiste que te ibas a un reality de cocina".

Además, no faltaban los reproches entre ellos cuando hablaban del tatuaje que se hizo Barranco en honor a Maica, lo que ella cree que fue de cara a los fans: "Si no me hubieras mandado a mí una foto y no lo hubieras subido a Instagram".

Maica quería dejar claro que no está dolida, pero que ha habido cosas que no le han gustado: "Me he ido enterando de cosas, se ha reído de mí y he estado callada, pero hoy que te veo aquí te lo digo. Y pese a la tensión entre ambos parecía que conseguían limar asperezas: "Te deseo lo mejor".