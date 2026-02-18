Patricia Fernández 18 FEB 2026 - 23:28h.

Maica Benedicto se posiciona con Olatz tras descubrirse la supuesta infidelidad de Albert Barranco

Maica y Barranco se reencuentran en ‘Tentaciones Privé’ y salta la tensión entre ellos: “Lo que querías es quedar conmigo después de la isla”

Olatz se quedaba completamente rota en enterarse en 'Tentaciones Privé' que Albert Barranco le habría sido infiel y además podía escuchar el testimonio de Carlota, la supuesta chica con la que su pareja le habría sido desleal, la que asegura que "se acostaron" una noche después de coincidir de bolo.

"Empezamos a hablar, la cosa se calienta y nos acostamos", aseguraba Carlota tras contar que coincidieron una noche en una discoteca durante un bolo y que ambos quedaron en el hotel a escondidas. Lo que provocaba las lágrimas de Olatz y que confesase que se le hace muy complicado creer a su pareja: "Me ha mentido dos veces y me duele, pero no le creo. ¿Por qué salen cosas tuyas y mías nada?"

Momento en el que Albert Barranco explicaba toda su versión sobre lo sucedido, negando completamente que esto hubiera pasado: "Es una payasa esta chavala, estábamos en la discoteca y empezó a enseñarme vídeos con una persona que conocemos todos como si me conociera de algo". El que aseguraba que se fue al hotel después y se fue a dormir: "Viendo como era la chavala si tuviera que hacer algo con ella no lo hago por cómo es".

Pero entendía las dudas de Olatz: "Sale una tía hablando y diciendo que ha venido a la habitación..." Los que confesaban que todos los días les llegan rumores por las redes sociales de posibles infidelidades entre ellos.

Albert Barranco confesaba que su actitud en este momento era debido a que "se bloquea" porque no le gusta que ella lo pase mal: "Entiendo que esté triste y que no me crea".

Albert Barranco habla de sus sentimientos por Olatz

"Ojalá no me estés mintiendo", le decía Olatz, pero él se mostraba tranquilo y le dejaba claro los sentimientos que tiene por ella: "No me imaginaba ni mucho menos pillarme de ti y me pasó, de primeras sentí algo que hacía mucho tiempo que no salía, estoy muy bien contigo".

Maica Benedicto, que estaba presente en todo esto, aseguraba estar empatizando mucho con Olatz y dejaba claro que no se creía a Albert Barranco: "Lo ha dicho su lenguaje corporal".