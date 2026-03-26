Carmen Borrego hace una aclaración sobre el conflicto entre Alejandra Rubio y José María Almoguera

Ana Carrillo 26 MAR 2026 - 14:12h.

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José María Almoguera reapareció ayer en el plató de 'El tiempo justo', programa en el que colabora como comentarista de 'Supervivientes 2026', y no tuvo problema en hablar del conflicto con su prima, Alejandra Rubio, que no le contó que estaba embarazada y lo reveló primero a todo el país al contarlo públicamente en '¡De viernes!". También explicó que se había sentido molesto porque Joaquín Prat y Alexia Rivas habían recordado el conflicto que él tuvo con su madre, Carmen Borrego, y confesó que él nunca va a olvidar su error pero que su madre ya le ha perdonado y no le gustaría que se resucitase este tema cada vez que él tenga un conflicto con la hija de Terelu Campos.

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Carmen Borrego ha comentado en 'Vamos a ver' que se suma a la petición de su hijo y ha confirmado que ella le perdonó por haberle engañado con el nombre del hospital en el que nació su nieto. También ha salido en defensa de su hijo en esta nueva polémica con Alejandra Rubio y ha querido hacer una aclaración importante a raíz de una información que ha dado el programa, que es que los primos ya no se siguen en Instagram.

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"Quiero decir una frase para los que les interesa tanto lo de seguir y no seguir", ha comenzado diciendo la colaboradora, cuyas declaraciones al completo puedes encontrar en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!