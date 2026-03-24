Ana Carrillo 24 MAR 2026 - 14:05h.

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Tras anunciar que está embarazada y que tendrá un segundo bebé junto a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio recibió muchas críticas, ante las que se plantó ayer en el plató de 'El tiempo justo', donde acabó protagonizando un tenso rifirrafe con Sandra Aladro que la dejó al borde de las lágrimas. Ese cara a cara ha precipitado una decisión que la hija de Terelu Campos llevaba un tiempo meditando: se retira de la televisión y lo ha anunciado en 'Vamos a ver'.

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"Creo que no he tenido un trato justo. Tengo 26 años y parece que a la niña hay que regañarla por todo. Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas", ha asegurado la sobrina de Carmen Borrego, que cree que ha recibido duras críticas por parte de muchos compañeros de profesión pero que al final de su intervención ha querido matizar que se llevan bien con otros muchos compañeros de Telecinco.

Ha sido en ese momento cuando se ha dado cuenta de que Cristina Tárrega estaba llorando. La valenciana se ha animado a contar que sus lágrimas son porque recuerda la enorme ayuda que le proporcionó María Teresa Campos cuando ella estaba embarazada de su hijo Marco, que ya es mayor de edad: "Me siento impotente... Me da mucha rabia que te vayas, Alejandra, porque me da la sensación de que no he hecho lo suficiente, es una cosa mía porque es que Teresa estuvo conmigo los nueve meses".

Patricia Pardo ha querido hacer una reflexión y ha defendido la decisión de Alejandra Rubio tras conocer los motivos por los que la prima de José María Almoguera se retira temporalmente de la televisión. Tienes su mensaje al completo en el vídeo que encabeza este artículo.