Ana Carrillo 25 MAR 2026 - 19:19h.

Compartir







Alejandra Rubio ha tomado la decisión de marcharse temporalmente de la televisión, pero antes de su retirada, protagonizó una conversación cargada de tensión con su primo, José María Almoguera, en '¡De viernes!' y es que él le dijo que compartiera la noticia con quien considerase su familia, una clara pullita por haberle ocultado que volvía a estar embarazada. El hijo de Carmen Borrego ha hablado de este conflicto en 'El tiempo justo', donde también ha aprovechado para sincerarse con Joaquín Prat y Alexia Rivas y confesarles que está molesto con unas declaraciones suyas.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Prat le da un consejo a Alejandra Rubio tras anunciar que abandona la televisión y le confiesa qué opina de su rifirrafe con Sandra Aladro

"Espero que no moleste esto a nadie. A ti, Joaquín, y a ti, Alexia: me molestó mucho ciertas palabras que tuvisteis para mí ayer. Eso de que yo qué voy a decir si yo a mi madre le dije un hospital falso", ha comentado Almoguera, que ha explicado que le molesta tanto que se hable de ello porque él ya reconoció su error públicamente y pidió perdón tanto en público como en privado a su madre por engañarle con la ubicación en la que había nacido su hijo en común con Paola Olmedo: "No entiendo por qué se me tiene que recordar mi pasado [...] Igual que te lo digo a ti con todo el respeto del mundo se lo digo a Alexia: me parece que no es necesario".

Alexia Rivas le ha contestado: "Yo utilizo el presente y es que para mí lo que hiciste el otro día cuando tu prima estaba anunciando una noticia alegre fue fastidiarle la noche. Como tu guerra con tu madre ya no está abierta, utilizaste un capote para poder seguir hablando de otra guerra, en este caso con tu prima". Las palabras de la colaboradora han hecho reaccionar al sobrino de Terelu Campos y han intercambiado sus puntos de vista sobre la cuestión, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!