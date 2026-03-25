Carmen Borrego ha respondido a su sobrina Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio, tras el nuevo encontronazo con su primo: "Separo a mi tía de todo esto"

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Para sorpresa de muchos, Alejandra Rubio comunicaba en 'Vamos a ver' su decisión de retirarse, al menos por un tiempo, de la televisión.

La colaboradora se va justo después de anunciar su segundo embarazo, algo que ha causado un gran revuelo por no habérselo contado antes ni a su tía ni a su primo.

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Ahora, Carmen Borrego ha explicado en nuestro plató cómo está la relación con su familia: "No me he enfadado con Alejandra. El viernes sentí dolor, que muchas veces es peor que enfadarse, porque pensé que estábamos en otro punto y habíamos avanzado. También pensé que habían avanzado los primos. Pero yo ni me he enfadado con ella no con mi hermana".

Carmen Borrego ha continuado sincerándose: "Quiero dejar claro que mi hijo en este momento no el el foco y que no me gusta cómo se habla de él. José lo único que hizo fue defender a la familia porque acababa de hablar conmigo y sabía que estaba mal".

"Yo entiendo que ella estaba en un momento bonito en esa entrevista, pero también que piense cómo nos quedamos nosotros", ha añadido la tía de Alejandra Rubio.

Carmen ha admitido que prefiere esperar un tiempo antes de hablar con su sobrina: "Ella me escribió y me llamó. Es cierto que no la contesté y le expliqué a mi hermana que muchas veces es mejor no hablar en caliente. Luego sí que la he escrito y he hablado mucho con mi hermana. Ella me ha entendido y necesito un tiempo antes de hablar con Alejandra".

El mensaje de Carmen Borrego a Alejandra Rubio: "No me gusta que hables así de tu primo"

Antes de terminar la entrevista, Carmen Borrego ha querido mandarle un mensaje a su sobrina: "Espero que vuelva pronto. Te mando un beso y solo decirte que tu primo no te ha hecho nada y no me gusta que hables con desprecio de él. Para lo demás tienes mi apoyo y te digo lo mismo con el primero: yo te lo cuido".