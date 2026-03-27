Lidia González 27 MAR 2026 - 16:12h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo le ha afectado la ausencia de su padre en el nacimiento de su hija Alma

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Álvaro Rubio ha querido ser muy sincero para pronunciarse sobre una situación que ha vivido tras el nacimiento de Alma y se confiesa sobre un tema muy delicado para él. Después de hablar sobre su vida íntima tras el parto, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al hablar sobre lo duro que ha sido emocionalmente el primer mes de su hija. El influencer, con lágrimas en los ojos, se abre en canal para explicar el motivo que hay tras este mal momento. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A pesar de la felicidad que ha sentido por poder tener a su hija entre sus brazos tras el duro parto de Mayeli Díaz, el creador de contenido ha pasado un mes muy complicado. Casi sin poder hablar, el influencer recurre a la ayuda de su pareja para poder explicarse: “A Álvaro le hubiera encantado que su padre viese a su hija”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para hablar de cómo le ha afectado la ausencia de su padre en uno de los momentos más felices de su vida: “Hay una parte oscura de nostalgia por no poder compartirlo con él”.

“Mi cabeza no podía”, explica al hablar del límite al que llegó esta situación. El creador de contenidos no ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre el momento que ha atravesado: “Entré en un bucle muy malo, con pensamientos muy feos”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se apoya en la madre de su hija para hablar sobre ello.

Álvaro Rubio se sincera sobre el momento personal que atraviesa actualmente

Álvaro Rubio ha hablado frente a las cámaras de mtmad sobre un tema muy delicado para él y ha querido contar cómo se encuentra ahora. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el momento personal que atraviesa actualmente y cómo ha lidiado con esta situación. El creador de contenido se abre en canal como nunca para explicar sus sentimientos. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!