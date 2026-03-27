Lidia González 27 MAR 2026 - 12:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre los miedos por retomar su vida íntima con Alvaro Rubio tras el parto

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Mayeli Díaz llega dispuesta a hablar de la realidad que está viviendo tras convertirse en madre para compartirlo con todos sus seguidores. Después de enseñar su casa en Valencia tras la reforma, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre la recuperación de su vida sexual con Álvaro Rubio. Muy agobiada por la situación, se abre en canal y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Voy a ser completamente sincera”, comienza asegurando tajantemente. La creadora de contenido no ha tenido reparos a la hora de explicar por lo que está pasando y confesarse sobre los miedos que tiene al respecto. Tras presentarle a su madre a Alma, la influencer explica cómo está afrontando volver a tener relaciones íntimas con el padre de su hija: “Es algo que me está pasando y no puedo controlarlo”.

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La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ es consciente de todo lo que puede suceder y asegura que es “como hacerlo por primera vez”. La creadora de contenido desvela si ya han intentado retomar su intimidad y se sincera por completo.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio confiesan si se han saltado la cuarentena

La pareja se sienta frente a las cámaras para contar todos los detalles de su vida íntima tras ser padres y no ha tenido reparos en compartir su realidad. Mayeli Díaz y Álvaro Rubio confiesan si se han saltado la cuarentena y explican cómo están haciendo frente a esta situación.

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Mayeli Díaz ha querido actualizar todos los detalles de su relación con Álvaro Rubio tras la llegada de Alma. Por este motivo, no solo se ha sincerado sobre su vida íntima, sino que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha hablado sobre el punto en el que se encuentra su relación ahora que son padres y Álvaro Rubio confiesa el motivo por el que ha sido duro el primer mes para él. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!