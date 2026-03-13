Lidia González 13 MAR 2026 - 12:04h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte su rebelde adolescencia y se disculpa públicamente con su madre

Mayeli Díaz se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre los momentos más difíciles de su vida y ha querido hablar sobre un capítulo que le ha marcado. Después de hablar sobre su complicada situación familiar, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al hablar de su complicada adolescencia. Sin poder contener la emoción, la influencer explica cómo llegó a esa situación y cómo salió de ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido siempre ha asegurado que su vida no ha sido fácil y, ahora, ha dado el paso de contarlo todo. “Empecé a tener malas amistades y empecé a perder mucho peso”, explica la ecuatoriana. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que se vio envuelta en esa situación y, ahora que ha pasado el tiempo, se sincera al respecto: “Ahora lo pienso y me da pena, me arrepiento un montón”.

Mayeli Díaz se disculpa públicamente con su madre por su rebelde adolescencia

Mayeli Díaz no podía dejar pasar la oportunidad de disculparse públicamente con su madre por su rebelde adolescencia. La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre su proceso de migración, ha contado los difíciles episodios que ha pasado y lo mal que se ha portado con ella: “Machaqué a mi madre emocionalmente y empecé a distanciarme de ella”. Haciendo autocrítica después de todo lo que ha vivido, asegura: “Era muy mala y lo pagaba con mi madre”.

Mayeli Díaz ha dado el importante paso de hablar en público sobre uno de los momentos más delicados de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que está en su mejor etapa emocional, lo cierto es que ha pasado por situaciones muy complicadas que ha querido compartir. Por ello, la influencer no solo se ha sincerado sobre su rebelde adolescencia, sino que también lo ha hecho sobre su infancia en Ecuador o sobre la verdadera relación con su padre biológico. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho!