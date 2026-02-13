Lidia González 13 FEB 2026 - 09:49h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se convierten en padres de su primer hijo en común: el complicado parto

Mayeli Díaz está preparada para dar a luz a su hija: todo lo que lleva en su maleta para el hospital

Compartir







¡Mayeli Díaz ha dado a luz a su hija Alma, por fin! Después de haber contado todo lo que ha vivido en secreto durante su embarazo y compartir todos los detalles, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene a su pequeña entre sus brazos tras un doloroso parto. La creadora de contenido no podía dejarse ni un solo detalle de este proceso y, siempre acompañada de Álvaro Rubio, ha grabado lo que ha vivido, en exclusiva para su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

Durante todo este tiempo, la influencer ha confesado las ganas que tenía de dar a luz y dejar de estar embarazada por el cansancio que acumula. Sin embargo, cuando ha llegado la hora no ha podido evitar sentirse muy asustada: “Estoy muy nerviosa y tengo mucho miedo”. Por su parte, aunque Álvaro se ha mostrado muy calmado, en un principio, todo ha cambiado cuanto más se ha acercado la hora.

Sin embargo, la larga espera a la que se ha tenido que enfrentar hasta poder dar a luz y todo el dolor que ha tenido que soportar ha llevado a la creadora de contenido al límite: “Que salga ya, por Dios”. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han tenido que pasar dos días en el hospital esperando a este momento: “Ha sido muy duro, no dilataba”. Tras muchos esfuerzos, esperas y algunas complicaciones con la epidural, la influencer, que ha mostrado la cara de su pequeña, ha podido dar a luz a su hija mediante un parto natural.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio conocen a su hija Alma: así ha sido su doloroso parto

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio no pueden estar más felices después de haber visto, por primera vez, a su pequeña; sin embargo, han pasado un par de días llenos de incertidumbre y cansancio. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ conocen a su hija Alma. Además, la creadora de contenido explica cómo ha sido su doloroso parto en el que ha tenido que pasar por complicaciones con la epidural, hasta el punto de preocupar a su novio como nunca: “Pensaba que la perdía”.

Después de tanta espera, Mayeli Díaz y Álvaro Rubio se han convertido en padres primerizos y han podido tener a su pequeña entre sus brazos. Muy emocionados y asustados por este momento, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan todos los detalles sobre el complicado parto. Muy ilusionada, la influencer enseña el esperado piel con piel con su pequeña: “En cuanto le han puesto en el pecho de Mayeli se ha calmado y se ha quedado dormidita”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!